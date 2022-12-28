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Зеленский: В любой стране, на любом континенте, когда видят сине-желтый, знают, что это – о свободе

Национальные цвета Украины международный символ смелости и несокрушимости всего мира, отметил Зеленский
Национальные цвета Украины – международный символ смелости и несокрушимости всего мира, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Украина стала одним из глобальных лидеров мира. Об этом 28 декабря в Верховной Раде в ходе ежегодного послания, которое транслировалось в YouTube канала "Рада", заявил президент Владимир Зеленский.

"Наши национальные цвета – это сегодня международный символ смелости и несокрушимости всего мира. В любой стране, на любом континенте, когда видят сине-желтый, знают, что это – о свободе. О не сдавшемся народе, который выстоял, объединил мир и который победит", – сказал президент.

По словам Зеленского, благодаря Украине "мир поверил, что ценности придают силу".

"Поверил вслед за нашей борьбой. Мир убедился, что тирания проигрывает вслед за нашей верой. Мир увидел, что свобода может стать победителем вслед за нашими достижениями на поле боя, – отметил президент. – Мы должны сделать так, что когда в мире увидят сине-желтый наш украинский флаг, то будут знать, что это и о свободе, и о людях, у которых есть крепкий дом. И которым всегда помогут, чтобы ни произошло с ними. Потому что мы все украинцы, и этого достаточно".

Зеленский добавил, что Украина объединила ЕС.

Контекст:

Зеленский выступил в Раде на последнем в 2022 году заседании парламента. Из-за воздушной тревоги выступление президента было отложено на полтора часа, а само выступление продлилось 52 минуты. После выступления Зеленского в Раде состоялось награждение украинских военных.

Кроме Зеленского, на заседании присутствовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, члены правительства (в полном составе), иностранные дипломаты, военные, члены семей погибших героев.

В прошлом году Зеленский выступал в Раде с посланием 1 декабря. Это происходило на фоне его заявлений о возможной подготовке госпереворота в Украине, акций протеста движения "SaveФОП". Вечером в тот же день на Майдане прошел масштабный оппозиционный митинг.

Теги: Верховная Рада, Украина, флаг, Владимир Зеленский, парламент, украинцы, война России против Украины, президент, борьба, заседание
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