Зеленский: В любой стране, на любом континенте, когда видят сине-желтый, знают, что это – о свободе

"Наши национальные цвета – это сегодня международный символ смелости и несокрушимости всего мира. В любой стране, на любом континенте, когда видят сине-желтый, знают, что это – о свободе. О не сдавшемся народе, который выстоял, объединил мир и который победит", – сказал президент.

По словам Зеленского, благодаря Украине "мир поверил, что ценности придают силу".

"Поверил вслед за нашей борьбой. Мир убедился, что тирания проигрывает вслед за нашей верой. Мир увидел, что свобода может стать победителем вслед за нашими достижениями на поле боя, – отметил президент. – Мы должны сделать так, что когда в мире увидят сине-желтый наш украинский флаг, то будут знать, что это и о свободе, и о людях, у которых есть крепкий дом. И которым всегда помогут, чтобы ни произошло с ними. Потому что мы все украинцы, и этого достаточно".

Зеленский добавил, что Украина объединила ЕС.