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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский в Раде: ВСУ деоккупировали более 1800 городов и сел. Украинские воины имеют преимущество своей земли под ногами

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Зеленский: Может, российская армия и не знала, что способна так стремительно бежать
Зеленский: Может, российская армия и не знала, что способна так стремительно бежать
Фото: president.gov.ua

Украинские воины доказывают, что величие – не от размеров государства, не от запаса ракет и не от способности кого-то принуждать, а от силы духа тех, кто защищает свой дом, свободу для своего народа.

Об этом 28 декабря в Раде в ходе ежегодного послания заявил президент Владимир Зеленский. Видеозапись его выступления опубликована в Facebook Офиса президента.

"Украинские воины выгнали оккупантов из-под Киева, и это был первый переломный момент в полномасштабной войне. Это показало силу нашего сопротивления. Украинские воины освободили [остров] Змеиный, и с тех пор каждый оккупант знает, какой единственный ответ он услышит от украинцев на любые свои посягательства. Это показало, что Украину ничего не остановит, – сказал Зеленский. – В Черном море несколько уменьшилось флагманов, а один печально известный [Крымский] мост все чаще работает на выезд, а не на въезд. Если работает. И это показало, каким будет будущее. Оно будет украинским".

По словам президента, активные действия ВСУ и сил безопасности в Харьковской области "перелистали многие страницы старой истории".

"Может, российская армия и не знала, что способна так стремительно бежать. Бежать, оставляя все: позиции, оружие, своих солдат и коллаборантов. Оккупанты убегали, хотя имели преимущество на этом направлении в количестве вооружения, техники и солдат. Но у наших воинов было – и есть – другое большое преимущество. Более значимое. Превосходство в решительности, преимущество силы своей земли под ногами", – отметил Зеленский.

Такое преимущество украинских воинов, продолжил президент, усиливается мощным оружием, которое впервые от партнеров получила Украина.

"Более 1800 городов и сел Украины нам уже удалось освободить от оккупанта. И я благодарю все государства, которые помогают нам преодолевать российскую тиранию именно на поле боя", – резюмировал Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/712804240426822/

Контекст:

Зеленский выступил в Раде на последнем в 2022 году заседании парламента. Из-за воздушной тревоги выступление президента было отложено на полтора часа, а само выступление продлилось 52 минуты. После выступления Зеленского в Раде состоялось награждение украинских военных.

Кроме Зеленского, на заседании присутствовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, члены правительства (в полном составе), иностранные дипломаты, военные, члены семей погибших героев.

Президент среди прочего заявил, что Украина объединила ЕС. Настает время для начала переговоров по членству Украины в Евросоюзе, добавил он.

По словам Зеленского, в любой стране, на любом континенте, когда видят сине-желтый, знают, что это – о свободе.

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, Владимир Зеленский, парламент, украинцы, война России против Украины, президент, Крымский мост, заседание, деоккупация
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