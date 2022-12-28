Зеленский в Раде: ВСУ деоккупировали более 1800 городов и сел. Украинские воины имеют преимущество своей земли под ногами

Зеленский: Может, российская армия и не знала, что способна так стремительно бежать Фото: president.gov.ua

Об этом 28 декабря в Раде в ходе ежегодного послания заявил президент Владимир Зеленский. Видеозапись его выступления опубликована в Facebook Офиса президента.

"Украинские воины выгнали оккупантов из-под Киева, и это был первый переломный момент в полномасштабной войне. Это показало силу нашего сопротивления. Украинские воины освободили [остров] Змеиный, и с тех пор каждый оккупант знает, какой единственный ответ он услышит от украинцев на любые свои посягательства. Это показало, что Украину ничего не остановит, – сказал Зеленский. – В Черном море несколько уменьшилось флагманов, а один печально известный [Крымский] мост все чаще работает на выезд, а не на въезд. Если работает. И это показало, каким будет будущее. Оно будет украинским".

По словам президента, активные действия ВСУ и сил безопасности в Харьковской области "перелистали многие страницы старой истории".

"Может, российская армия и не знала, что способна так стремительно бежать. Бежать, оставляя все: позиции, оружие, своих солдат и коллаборантов. Оккупанты убегали, хотя имели преимущество на этом направлении в количестве вооружения, техники и солдат. Но у наших воинов было – и есть – другое большое преимущество. Более значимое. Превосходство в решительности, преимущество силы своей земли под ногами", – отметил Зеленский.

Такое преимущество украинских воинов, продолжил президент, усиливается мощным оружием, которое впервые от партнеров получила Украина.

"Более 1800 городов и сел Украины нам уже удалось освободить от оккупанта. И я благодарю все государства, которые помогают нам преодолевать российскую тиранию именно на поле боя", – резюмировал Зеленский.