Зеленский: Настает время для начала переговоров по членству Украины в ЕС. Мы знаем, что могли иметь статус кандидата 20 лет назад

Об этом 28 декабря в Раде в ходе ежегодного послания заявил президент Владимир Зеленский. Видеозапись его выступления опубликована в Facebook Офиса президента.

"В этом году мы получили для Украины статус кандидата на вступление в Европейский союз. Но наше достижение не только в этом. Это только часть достижения. Украина заслуживает этого статуса давно. Мы знаем, что лет 20 назад мы могли бы быть там, иметь этот статус. Сейчас достижение наше гораздо больше. Украина цементирует Евросоюз и весь свободный мир борьбой за свободу и мир. И это главное наше достижение во внешней политике за уходящий год", – сказал Зеленский.

По его словам, "без Украины никакое объединение в мире не будет сильным", что "очевидно для всех".

"И именно поэтому во всех странах ЕС уверенное большинство граждан поддержало Украину и идею присоединения Украины к ЕС и большинство видит нас в Альянсе. Настает время для начала переговоров по членству Украины в Евросоюзе", – подчеркнул президент.

Зеленский поблагодарил за это украинских военных.