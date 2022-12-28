Зеленский: Настает время для начала переговоров по членству Украины в ЕС. Мы знаем, что могли иметь статус кандидата 20 лет назад

Об этом 28 декабря в Раде в ходе ежегодного послания заявил президент Владимир Зеленский. Видеозапись его выступления опубликована в Facebook Офиса президента.
"В этом году мы получили для Украины статус кандидата на вступление в Европейский союз. Но наше достижение не только в этом. Это только часть достижения. Украина заслуживает этого статуса давно. Мы знаем, что лет 20 назад мы могли бы быть там, иметь этот статус. Сейчас достижение наше гораздо больше. Украина цементирует Евросоюз и весь свободный мир борьбой за свободу и мир. И это главное наше достижение во внешней политике за уходящий год", – сказал Зеленский.
По его словам, "без Украины никакое объединение в мире не будет сильным", что "очевидно для всех".
"И именно поэтому во всех странах ЕС уверенное большинство граждан поддержало Украину и идею присоединения Украины к ЕС и большинство видит нас в Альянсе. Настает время для начала переговоров по членству Украины в Евросоюзе", – подчеркнул президент.
Зеленский поблагодарил за это украинских военных.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Подавляющее большинство граждан Украины ожидает, что через 10 лет страна станет членом Европейского союза, свидетельствуют опубликованные 7 ноября результаты соцопроса КМИС.