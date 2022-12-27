Украина сделала "все возможное" для выполнения рекомендаций ЕС по евроинтеграции – вице-премьер Стефанишина

Стефанишина: Мы рассчитываем, что уже в начале марта будем оценивать наши шаги совместно с ЕС и будем готовиться к началу переговоров Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції / Facebook

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире национального телемарафона, который транслирует в том числе канал "Рада".

Вице-премьер сказала, что власти страны "делали все возможное", чтобы неотложно разработать и принять все меры по выполнению рекомендаций. В конце года Верховная Рада приняла "три ключевых закона, по которым почти десятилетия не находили политического консенсуса". Речь о законе об обеспечении прав национальных меньшинств, законе о медиа и о конкурсной процедуре отбора судей в Конституционный Суд.

Также она упомянула назначение на должность генпрокурора Андрея Костина и назначение им нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Стефанишина высказала ожидание, что конкурс на пост директора Национального антикоррупционного бюро завершится достаточно быстро.

"Все, что можно было сделать, организовать и обеспечить из этих семи рекомендаций до конца года, все, что требовало политического консенсуса и относительно запуска конкурсных процессов, и относительно принятия законодательства, мы сделали. Следующий год будет сфокусирован на оценке этих шагов. И очень важно, что 15 декабря ЕС по запросу украинской стороны согласился сделать раннюю оценку семи рекомендаций, поскольку прогресс является динамичным с украинской стороны и мы не готовы ждать еще целый год до политической оценки. Мы рассчитываем, что уже в начале марта будем оценивать наши шаги совместно с ЕС и будем готовиться к началу переговоров", – резюмировала она.