Украина сделала "все возможное" для выполнения рекомендаций ЕС по евроинтеграции – вице-премьер Стефанишина

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире национального телемарафона, который транслирует в том числе канал "Рада".
Вице-премьер сказала, что власти страны "делали все возможное", чтобы неотложно разработать и принять все меры по выполнению рекомендаций. В конце года Верховная Рада приняла "три ключевых закона, по которым почти десятилетия не находили политического консенсуса". Речь о законе об обеспечении прав национальных меньшинств, законе о медиа и о конкурсной процедуре отбора судей в Конституционный Суд.
Также она упомянула назначение на должность генпрокурора Андрея Костина и назначение им нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Стефанишина высказала ожидание, что конкурс на пост директора Национального антикоррупционного бюро завершится достаточно быстро.
"Все, что можно было сделать, организовать и обеспечить из этих семи рекомендаций до конца года, все, что требовало политического консенсуса и относительно запуска конкурсных процессов, и относительно принятия законодательства, мы сделали. Следующий год будет сфокусирован на оценке этих шагов. И очень важно, что 15 декабря ЕС по запросу украинской стороны согласился сделать раннюю оценку семи рекомендаций, поскольку прогресс является динамичным с украинской стороны и мы не готовы ждать еще целый год до политической оценки. Мы рассчитываем, что уже в начале марта будем оценивать наши шаги совместно с ЕС и будем готовиться к началу переговоров", – резюмировала она.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, заявляла вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться в 2023 году.
Подавляющее большинство граждан Украины ожидает, что через 10 лет страна станет членом Европейского союза, свидетельствуют опубликованные 7 ноября результаты соцопроса КМИС.