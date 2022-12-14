ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Рада приняла законопроект о национальных меньшинствах. В парламенте заявили, что это открывает Украине путь в Евросоюз

Тарасенко: Над этим законопроектом комитет работал более двух лет
Тарасенко: Над этим законопроектом комитет работал более двух лет
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада на заседании 13 декабря конституционным большинством приняла в целом законопроект №8224 "О национальных меньшинствах (сообществах) Украины". Об этом сообщила пресс-служба аппарата парламента.

Проект закона поддержали 324 народных депутата.

По словам члена комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, нацменьшинств и межнациональных отношений, народного депутата Тараса Тарасенко, принятый документ является одним из обязательных пунктов, который открывает Украине путь к членству в Евросоюзе.

"Над этим законопроектом комитет работал более двух лет. Документ конкретизирует права национальных сообществ в Украине, обеспечивает гарантии их этнического и культурного развития. Соответственно, никто не будет забыт и не будет никакой дискриминации, чтобы каждый гражданин Украины, независимо от этнического происхождения, имел возможность знать как украинский язык, так и родной язык, учиться на этом языке, знать свою культуру", – сказал парламентарий.

Он отметил, что принятие этого законопроекта было важно также и по той причине, что все этнические сообщества полностью поддерживают Украину и защищают ее от российской агрессии.

"Приятно, что более 100 национальных сообществ в Украине сейчас объединены одной целью – защита и победа нашего государства", – подчеркнул Тарасенко.

В пресс-службе аппарата парламента добавили, что данный законопроект на законодательном уровне впервые закрепляет полномочия центрального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную политику в сфере защиты прав и свобод людей, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам).

Помимо этого, документ предлагает создать консультативно-совещательные органы при органах исполнительной власти разных уровней и центрах национальностей в областных центрах или других населенных пунктах.

13 декабря по итогам заседания парламента вице-спикер Елена Кондратюк заявила, что парламент принял три ключевых евроинтеграционных закона: о медиа, прозрачной процедуре назначения судей Конституционного Суда и о национальных меньшинствах (сообществах).

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляла, что Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца этого года. По ее словам, переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться в 2023 году.

Теги: Верховная Рада, Украина, национальные меньшинства, Евросоюз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Чертовски горячая", "Шикарный вид!" Бех-Романчук снялась без бюстгальтера
"Чертовски горячая", "Шикарный вид!" Бех-Романчук снялась без бюстгальтера
"Прости, малая". Ефросинина обнародовала фото Поляковой в пледе
"Прости, малая". Ефросинина обнародовала фото Поляковой в пледе
"Горжусь нашей дружбой". Вакарчук выступил перед 95-й бригадой ВСУ. Видео
"Горжусь нашей дружбой". Вакарчук выступил перед 95-й бригадой ВСУ. Видео
"Это Путин поет?", "Как токсичный бывший". Гордон показал, какой ролик о дружбе с Украиной сняли в РФ. В сети обсуждают
"Это Путин поет?", "Как токсичный бывший". Гордон показал, какой ролик о дружбе с Украиной сняли в РФ. В сети обсуждают
"Какого-то нелегала задержали", "В управление его". В сети комментируют фото Ван Дамма с украинскими полицейскими. Фото
"Какого-то нелегала задержали", "В управление его". В сети комментируют фото Ван Дамма с украинскими полицейскими. Фото
Дорофеева показала Кацурина без одежды рядом с собой в постели
Дорофеева показала Кацурина без одежды рядом с собой в постели
"Это на память об обручальном кольце?" В сети обратили внимание на татуировку экс-супруга Ани Лорак
"Это на память об обручальном кольце?" В сети обратили внимание на татуировку экс-супруга Ани Лорак
"Это крутое обновление двоих людей". Демин объяснил, почему развелся с супругой
"Это крутое обновление двоих людей". Демин объяснил, почему развелся с супругой
"Горячо", "Не пости это, пожалуйста". Кардашян засветила формы в мокром белом купальнике
"Горячо", "Не пости это, пожалуйста". Кардашян засветила формы в мокром белом купальнике
Васько рассказала, почему удалила Байрак из друзей еще до полномасштабной войны РФ против Украины
Васько рассказала, почему удалила Байрак из друзей еще до полномасштабной войны РФ против Украины
Брежнева надела одежду цветов флага Украины. Фото
Брежнева надела одежду цветов флага Украины. Фото
38-летняя жена 62-летнего Тигипко в шортах показала вид сзади
38-летняя жена 62-летнего Тигипко в шортах показала вид сзади
"Не прижилась". Бывшая жена Остапчука заявила, что в доме, который они строили, ремонт теперь остановлен. Ведущий отреагировал
"Не прижилась". Бывшая жена Остапчука заявила, что в доме, который они строили, ремонт теперь остановлен. Ведущий отреагировал
Украина вошла в топ-20 стран по количеству просмотров порно. Названы самые популярные запросы украинцев в 2022 году
Украина вошла в топ-20 стран по количеству просмотров порно. Названы самые популярные запросы украинцев в 2022 году
30-летний участник группы BTS начал службу в южнокорейской армии
30-летний участник группы BTS начал службу в южнокорейской армии
Джонсону включили посвященную ему песню "Добрый день Everybody" и показали его реакцию. Видео
Джонсону включили посвященную ему песню "Добрый день Everybody" и показали его реакцию. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Откуда такая информация?", "Пусть только не сбудется". В сети обсуждают новый прогноз Арестовича (574221)
2
"Жуткий конфуз". Гордон посмеялся над опозорившимся на сцене Киркоровым (275208)
3
"Вова просто человек", "Простота бьет прямо в сердце". В сети обсуждают смешной момент из шоу Леттермана с участием Зеленского. Видео (200294)
4
"Взбесили россиян". Орбакайте и Николаев появились на пропагандистском канале РФ в цветах украинского флага (62753)
5
Квиткова снялась без бюстгальтера и рассказала о своих особенностях. Фото (59909)
6
Василиса Фролова показала своего мужа, вместе с которым проживает в ОАЭ (41791)
7
"Кто может любить больше, чем дети?" 48-летняя супруга мэра Киева Кличко показала селфи с 22-летним сыном (39794)
8
"Не только коллега, но и подруга". Зеленская встретилась в Елисейском дворце с первой леди Франции. Фото (37780)
 
 
 
 