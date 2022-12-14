Рада приняла законопроект о национальных меньшинствах. В парламенте заявили, что это открывает Украине путь в Евросоюз

Тарасенко: Над этим законопроектом комитет работал более двух лет Фото: rada.gov.ua

Проект закона поддержали 324 народных депутата.

По словам члена комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, нацменьшинств и межнациональных отношений, народного депутата Тараса Тарасенко, принятый документ является одним из обязательных пунктов, который открывает Украине путь к членству в Евросоюзе.

"Над этим законопроектом комитет работал более двух лет. Документ конкретизирует права национальных сообществ в Украине, обеспечивает гарантии их этнического и культурного развития. Соответственно, никто не будет забыт и не будет никакой дискриминации, чтобы каждый гражданин Украины, независимо от этнического происхождения, имел возможность знать как украинский язык, так и родной язык, учиться на этом языке, знать свою культуру", – сказал парламентарий.

Он отметил, что принятие этого законопроекта было важно также и по той причине, что все этнические сообщества полностью поддерживают Украину и защищают ее от российской агрессии.

"Приятно, что более 100 национальных сообществ в Украине сейчас объединены одной целью – защита и победа нашего государства", – подчеркнул Тарасенко.

В пресс-службе аппарата парламента добавили, что данный законопроект на законодательном уровне впервые закрепляет полномочия центрального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную политику в сфере защиты прав и свобод людей, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам).

Помимо этого, документ предлагает создать консультативно-совещательные органы при органах исполнительной власти разных уровней и центрах национальностей в областных центрах или других населенных пунктах.

13 декабря по итогам заседания парламента вице-спикер Елена Кондратюк заявила, что парламент принял три ключевых евроинтеграционных закона: о медиа, прозрачной процедуре назначения судей Конституционного Суда и о национальных меньшинствах (сообществах).