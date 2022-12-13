Рада утвердила новый порядок отбора судей КСУ на конкурсной основе

Соответствующий документ поддержали 245 народных депутатов, сообщил в Telegram нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

По его словам, "норму о комиссии оставили "три на три".

"КСУ приняли в редакции комитета, – отметил в Facebook глава правления фонда Dejure, экс-координатор Общественного совета добропорядочности Михаил Жернаков. – Без седьмого члена комиссии, без подавляющего голоса международников. С полным политическим влиянием".

За законопроект не голосовали фракции "Евросолидарность" и "Батьківщина", указал Железняк.

Жернаков подчеркнул 10 декабря, что Венецианская комиссия в своем последнем выводе относительно законопроекта писала об угрозе политизации (так как половина членов комиссии по отбору судей делегирована властью) и угрозе "тупика", когда голоса международных экспертов и членов комиссии от власти разделятся три на три, что возможно при составе комиссии, который предполагается законопроектом №7662.