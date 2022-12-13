Рада утвердила новый порядок отбора судей КСУ на конкурсной основе

Соответствующий документ поддержали 245 народных депутатов, сообщил в Telegram нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.
По его словам, "норму о комиссии оставили "три на три".
"КСУ приняли в редакции комитета, – отметил в Facebook глава правления фонда Dejure, экс-координатор Общественного совета добропорядочности Михаил Жернаков. – Без седьмого члена комиссии, без подавляющего голоса международников. С полным политическим влиянием".
За законопроект не голосовали фракции "Евросолидарность" и "Батьківщина", указал Железняк.
Жернаков подчеркнул 10 декабря, что Венецианская комиссия в своем последнем выводе относительно законопроекта писала об угрозе политизации (так как половина членов комиссии по отбору судей делегирована властью) и угрозе "тупика", когда голоса международных экспертов и членов комиссии от власти разделятся три на три, что возможно при составе комиссии, который предполагается законопроектом №7662.
КСУ состоит из 18 судей – по шесть назначают президент, Верховная Рада и съезд судей. До увольнения трех судей 7 декабря КСУ состоял из 16 человек, теперь в нем осталось только 13 при 12 необходимых для кворума.
24 ноября Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) предоставила срочное заключение по поводу законопроекта №7662), который должен усовершенствовать порядок отбора кандидатур на должность судьи КСУ на конкурсной основе. 6 сентября Рада приняла его в первом чтении.
Кроме того, сейчас у КСУ нет председателя. Предыдущего главу суда Александра Тупицкого президент Украины Владимир Зеленский отстранил в марте 2021 года, так как он фигурирует в деле о подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда. А 15 мая 2022 года у Тупицкого истек официальный срок полномочий судьи КСУ. Несколько раз КСУ безуспешно пытался избрать председателя.