ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Рада утвердила новый порядок отбора судей КСУ на конкурсной основе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сейчас у КСУ нет председателя
Сейчас у КСУ нет председателя
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада на заседании 13 декабря приняла в целом законопроект №7662 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины (КСУ) на конкурсной основе".

Соответствующий документ поддержали 245 народных депутатов, сообщил в Telegram нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

По его словам, "норму о комиссии оставили "три на три".

"КСУ приняли в редакции комитета, – отметил в Facebook глава правления фонда Dejure, экс-координатор Общественного совета добропорядочности Михаил Жернаков. – Без седьмого члена комиссии, без подавляющего голоса международников. С полным политическим влиянием".

https://www.facebook.com/mzhernakov/posts/pfbid02szoUiZq7E3jLornePA1zCfJdCKgf4WXsSUYmukqt6n6jdL1rxZCGbZRpMCVRe9xDl

За законопроект не голосовали фракции "Евросолидарность" и "Батьківщина", указал Железняк.

Жернаков подчеркнул 10 декабря, что Венецианская комиссия в своем последнем выводе относительно законопроекта писала об угрозе политизации (так как половина членов комиссии по отбору судей делегирована властью) и угрозе "тупика", когда голоса международных экспертов и членов комиссии от власти разделятся три на три, что возможно при составе комиссии, который предполагается законопроектом №7662.

Контекст:

КСУ состоит из 18 судей – по шесть назначают президент, Верховная Рада и съезд судей. До увольнения трех судей 7 декабря КСУ состоял из 16 человек, теперь в нем осталось только 13 при 12 необходимых для кворума.

24 ноября Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) предоставила срочное заключение по поводу законопроекта №7662), который должен усовершенствовать порядок отбора кандидатур на должность судьи КСУ на конкурсной основе. 6 сентября Рада приняла его в первом чтении.

Кроме того, сейчас у КСУ нет председателя. Предыдущего главу суда Александра Тупицкого президент Украины Владимир Зеленский отстранил в марте 2021 года, так как он фигурирует в деле о подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда. А 15 мая 2022 года у Тупицкого истек официальный срок полномочий судьи КСУ. Несколько раз КСУ безуспешно пытался избрать председателя.

Теги: Верховная Рада, конкурс, закон, законопроект, судьи, КСУ, назначение, заседание, Ярослав Железняк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Литовский пианист Мажинтас в бронежилете сыграл произведения Сильвестрова возле разрушенных оккупантами половецких баб в Изюме. Фото
Литовский пианист Мажинтас в бронежилете сыграл произведения Сильвестрова возле разрушенных оккупантами половецких баб в Изюме. Фото
Полякова анонсировала дуэт с грузинским певцом Джохадзе
Полякова анонсировала дуэт с грузинским певцом Джохадзе
  Бывшая супруга мэра Киева Кличко озвучила на украинском языке мультфильм для украинских детей-беженцев. Видео
  Бывшая супруга мэра Киева Кличко озвучила на украинском языке мультфильм для украинских детей-беженцев. Видео
"Мало что оставила воображению". 49-летняя Клум засветилась на красной дорожке в прозрачном платье от украинского бренда. Фото
"Мало что оставила воображению". 49-летняя Клум засветилась на красной дорожке в прозрачном платье от украинского бренда. Фото
"Дорогой, поздравляю". Дорофеева публично похвалила Кацурина за профессиональные успехи
"Дорогой, поздравляю". Дорофеева публично похвалила Кацурина за профессиональные успехи
"За красивое тело надо бороться". 33-летняя Мишина похвасталась стройной фигурой. Фото
"За красивое тело надо бороться". 33-летняя Мишина похвасталась стройной фигурой. Фото
"Пробирает до мурашек". На концерте Пивоварова в Черкассах зрители во время отключения света с фонариками поддержали артиста. Видео
"Пробирает до мурашек". На концерте Пивоварова в Черкассах зрители во время отключения света с фонариками поддержали артиста. Видео
  Галкин о статусе "иноагента": Почему ко мне прикопались? Как только Зеленский стал президентом, они стали на меня совершенно по-другому смотреть
  Галкин о статусе "иноагента": Почему ко мне прикопались? Как только Зеленский стал президентом, они стали на меня совершенно по-другому смотреть
Зеленский на Netflix рассказал анекдот про одесских евреев, которые обсуждают войну РФ с НАТО. Видео
Зеленский на Netflix рассказал анекдот про одесских евреев, которые обсуждают войну РФ с НАТО. Видео
"Не тот, за кого себя выдает". Дорж Бату после заявления издательства о потере к нему доверия удалил пост с оправданиями и почистил соцсети
"Не тот, за кого себя выдает". Дорж Бату после заявления издательства о потере к нему доверия удалил пост с оправданиями и почистил соцсети
49-летняя Клум на улице снялась в платье с прорезью на груди. Фото
49-летняя Клум на улице снялась в платье с прорезью на груди. Фото
"Ржу, не могу", "Типичные представители соседней "супердержавы". В сети обсуждают видео россиян, которое показал Гордон
"Ржу, не могу", "Типичные представители соседней "супердержавы". В сети обсуждают видео россиян, которое показал Гордон
Украинские репортеры Чернов и Малолетка стали лауреатами Press Freedom Awards 2022 за репортаж из осажденного Мариуполя
Украинские репортеры Чернов и Малолетка стали лауреатами Press Freedom Awards 2022 за репортаж из осажденного Мариуполя
Квиткова снялась без бюстгальтера и рассказала о своих особенностях. Фото
Квиткова снялась без бюстгальтера и рассказала о своих особенностях. Фото
"Хочу, чтобы мы все могли спокойно дышать одним воздухом". Ани Лорак, строящая карьеру в РФ, возмутила сеть новым постом
"Хочу, чтобы мы все могли спокойно дышать одним воздухом". Ани Лорак, строящая карьеру в РФ, возмутила сеть новым постом
"Вова просто человек", "Простота бьет прямо в сердце". В сети обсуждают смешной момент из шоу Леттермана с участием Зеленского. Видео
"Вова просто человек", "Простота бьет прямо в сердце". В сети обсуждают смешной момент из шоу Леттермана с участием Зеленского. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Откуда такая информация?", "Пусть только не сбудется". В сети обсуждают новый прогноз Арестовича (480870)
2
"Жуткий конфуз". Гордон посмеялся над опозорившимся на сцене Киркоровым (225824)
3
"Вова просто человек", "Простота бьет прямо в сердце". В сети обсуждают смешной момент из шоу Леттермана с участием Зеленского. Видео (79945)
4
"Взбесили россиян". Орбакайте и Николаев появились на пропагандистском канале РФ в цветах украинского флага (60766)
5
"Кто может любить больше, чем дети?" 48-летняя супруга мэра Киева Кличко показала селфи с 22-летним сыном (38963)
6
Василиса Фролова показала своего мужа, вместе с которым проживает в ОАЭ (38229)
7
"Какая ирония судьбы". Бывший муж Ани Лорак высказался о замалчивающей войну певице и рассказал, почему остался в Украине (33551)
8
Dantes обратился к мэру Харькова Терехову: Начни говорить на украинском, не обращай внимания, как говорят другие, подавай пример (32821)
 
 
 
 