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Конституционный Суд Украину снова не смог избрать председателя – нет кандидатов

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КСУ снова остался без председателя
КСУ снова остался без председателя
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Судьи Конституционного Суда Украины (КСУ) на заседании 29 сентября не смогли избрать главу КСУ. Об этом сообщила пресс-служба КСУ в Telegram.

В пресс-службе отметили, что сегодня состоялось специальное пленарное заседание по избранию главы КСУ.

"Кандидаты на должность председателя Конституционного Суда Украины на заседании не выдвинуты. В заседании объявлен перерыв", – говорится в сообщении.

14 июня КСУ также не смог избрать председателя. Экс-представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря сообщала, что "ни один кандидат в эту должность не получил необходимое количество голосов судей".

25 июля СМИ сообщали, что сама Совгиря претендует на должность главы Конституционного Суда. 2 августа она приняла присягу присягу судьи КСУ.

Контекст:

Предыдущего главу КСУ Александра Тупицкого, чей срок полномочий истек 15 мая, президент Украины Владимир Зеленский отстранил в марте 2021 года в связи с конфликтом, связанным с попыткой суда ограничить доступ общественности к электронным декларациям судей.

Тупицкий это решение опротестовал.

Он фигурирует в деле о подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда. 25 мая 2021 года Офис генпрокурора Украины направил в Подольский райсуд Киева обвинительное заключение в отношении Тупицкого. Он заявил, что "чист перед судом" и не будет скрываться от следствия.

В 2022 году в Украине запретили выезд из страны для мужчин в возрасте 18–60 лет после введения военного положения из-за вторжения РФ. Однако 8 апреля журналисты проекта "Схемы" ("UA:Перший" и "Радіо Свобода") опубликовали фото, на которых Тупицкий снят в одном из отелей Вены (Австрия). В Офисе генпрокурора заявляли, что он выехал незаконно.

19 мая 2022 года приняла присягу судьи КСУ профессор кафедры теории и философии права юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко Оксана Грищук. Она заняла место Тупицкого.

Теги: Конституционный Суд, судьи, КСУ, суд
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