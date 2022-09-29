Конституционный Суд Украину снова не смог избрать председателя – нет кандидатов

В пресс-службе отметили, что сегодня состоялось специальное пленарное заседание по избранию главы КСУ.
"Кандидаты на должность председателя Конституционного Суда Украины на заседании не выдвинуты. В заседании объявлен перерыв", – говорится в сообщении.
14 июня КСУ также не смог избрать председателя. Экс-представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря сообщала, что "ни один кандидат в эту должность не получил необходимое количество голосов судей".
25 июля СМИ сообщали, что сама Совгиря претендует на должность главы Конституционного Суда. 2 августа она приняла присягу присягу судьи КСУ.
Предыдущего главу КСУ Александра Тупицкого, чей срок полномочий истек 15 мая, президент Украины Владимир Зеленский отстранил в марте 2021 года в связи с конфликтом, связанным с попыткой суда ограничить доступ общественности к электронным декларациям судей.
Тупицкий это решение опротестовал.
Он фигурирует в деле о подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда. 25 мая 2021 года Офис генпрокурора Украины направил в Подольский райсуд Киева обвинительное заключение в отношении Тупицкого. Он заявил, что "чист перед судом" и не будет скрываться от следствия.
В 2022 году в Украине запретили выезд из страны для мужчин в возрасте 18–60 лет после введения военного положения из-за вторжения РФ. Однако 8 апреля журналисты проекта "Схемы" ("UA:Перший" и "Радіо Свобода") опубликовали фото, на которых Тупицкий снят в одном из отелей Вены (Австрия). В Офисе генпрокурора заявляли, что он выехал незаконно.
19 мая 2022 года приняла присягу судьи КСУ профессор кафедры теории и философии права юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко Оксана Грищук. Она заняла место Тупицкого.