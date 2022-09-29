Конституционный Суд Украину снова не смог избрать председателя – нет кандидатов

В пресс-службе отметили, что сегодня состоялось специальное пленарное заседание по избранию главы КСУ.

"Кандидаты на должность председателя Конституционного Суда Украины на заседании не выдвинуты. В заседании объявлен перерыв", – говорится в сообщении.

14 июня КСУ также не смог избрать председателя. Экс-представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря сообщала, что "ни один кандидат в эту должность не получил необходимое количество голосов судей".

25 июля СМИ сообщали, что сама Совгиря претендует на должность главы Конституционного Суда. 2 августа она приняла присягу присягу судьи КСУ.