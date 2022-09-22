Тупицкий выехал из Украины на "такси возможностей" с другими мужчинами призывного возраста – Офис генпрокурора

"Бывший председатель КСУ не пересекал границу вместе со своей беременной женой и несовершеннолетними детьми. Он пересек границу в чужом автомобиле, которым управлял человек с двойным (украинским и венгерским) гражданством и для пересечения границы предъявил паспорт гражданина Венгрии. Вместе с ним в этом авто так же незаконно пересекли границу еще двое мужчин призывного возраста, которые, как и экс-глава КСУ, не имели права на ее пересечение", – сказал он.

По словам прокурора, "эти лица не имеют отношения к экс-судье, они просто воспользовались одним "такси возможностей".

Донской отметил, что, по имеющимся данным, беременная жена Тупицкого законно пересекла границу на машине семьи и с детьми, это было через несколько часов после того, как из Украины выехал экс-глава КСУ.

Прокурор прокомментировал также заявление Тупицкого, что он не подлежит мобилизации и у него "есть справка". Донской объяснил, что "подобная справка сама по себе не равнозначна праву на выезд и не дает такого права", а "перечень оснований освобождения от мобилизации и перечень оснований для выезда за границу – разные".