Тупицкий выехал из Украины на "такси возможностей" с другими мужчинами призывного возраста – Офис генпрокурора

"Бывший председатель КСУ не пересекал границу вместе со своей беременной женой и несовершеннолетними детьми. Он пересек границу в чужом автомобиле, которым управлял человек с двойным (украинским и венгерским) гражданством и для пересечения границы предъявил паспорт гражданина Венгрии. Вместе с ним в этом авто так же незаконно пересекли границу еще двое мужчин призывного возраста, которые, как и экс-глава КСУ, не имели права на ее пересечение", – сказал он.
По словам прокурора, "эти лица не имеют отношения к экс-судье, они просто воспользовались одним "такси возможностей".
Донской отметил, что, по имеющимся данным, беременная жена Тупицкого законно пересекла границу на машине семьи и с детьми, это было через несколько часов после того, как из Украины выехал экс-глава КСУ.
Прокурор прокомментировал также заявление Тупицкого, что он не подлежит мобилизации и у него "есть справка". Донской объяснил, что "подобная справка сама по себе не равнозначна праву на выезд и не дает такого права", а "перечень оснований освобождения от мобилизации и перечень оснований для выезда за границу – разные".
Тупицкий фигурирует в деле о подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда. 25 мая 2021 года Офис генпрокурора направил в Подольский райсуд Киева обвинительное заключение в отношении экс-главы КСУ.
Следователи установили, что в октябре 2018 года обвиняемый в интересах экс-главы Высшего хозсуда Украины Виктора Татькова подкупил свидетеля, чтобы тот отказался от дачи показаний или предоставил заведомо ложные показания в уголовном производстве, связанном с противоправным завладением имущественными активами Зуевского энергомеханического завода.
Кроме того, на протяжении 2018–2019 годов Тупицкий, по данным следствия, неоднократно предоставлял следователю Генеральной прокуратуры Украины в этом же производстве заведомо ложные показания вместе с искусственным созданием доказательств (ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины).
Тупицкий заявил, что "чист перед судом" и не будет скрываться от следствия.
15 ноября суд избрал Тупицкому меру пресечения – его обязали внести 45 тыс. грн залога и воздержаться от общения со свидетелями, в частности с заявителем, донецким бизнесменом Владиславом Дрегером, Татьковым, экс-судьей Высшего хозсуда Артуром Емельяновым.
После введения в Украине военного положения из-за вторжения российских войск выезд из страны запретили для мужчин в возрасте 18–60 лет.
59-летний Тупицкий покинул пределы Украины "без прохождения предусмотренного законодательством пограничного и таможенного контроля и без проверки документов, предоставляющих право на выезд за границу", сообщали в ГБР 8 апреля 2022 года. Тупицкого обнаружили в столице Австрии Вене.
27 мая Офис генпрокурора сообщил, что Тупицкого объявили в розыск из-за систематического уклонения от явки в суд.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов говорил 26 мая, что Тупицкий и ряд судей должны были легитимизировать беглого экс-президента Виктора Януковича после вторжения РФ в Украину 24 февраля.
"Мы начали готовиться к войне с февраля 2021 года. Первое решение СНБО касалось господина… Тупицкого. В РФ был проект возвращения Януковича через юридическую процедуру через наши суды, ОАСК, получивший в декабре прошлого года заявление якобы от господина Януковича, не имеющего к нашей стране последние восемь лет вообще никакого отношения… Следующий шаг был – решение КСУ во главе с господином Тупицким… И был бы легитимизирован господин Янукович", – рассказал Данилов.