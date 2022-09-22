"Есть справка". Тупицкий заявил, что законно выехал из Украины, но забыл, как называется пункт пропуска

Журналисты рассказали, что встретили Тупицкого в Вене.
"Я пересекал границу. У меня есть справка, о которой не говорят органы следствия – справка о том, что я не подлежу мобилизации, поэтому я выезжал, я считаю, на законных основаниях. А то, что препятствовали моему выезду органы ГБР (Государственное бюро расследований. – "ГОРДОН"), это их вопросы", – заявил экс-глава КСУ.
Тупицкий утверждает, что с ним "хотели договориться" и звонили его адвокату.
"Чтобы я написал заявление об увольнении с должности, тогда они дадут мне возможность выехать за границу. Я на эту сделку не пошел... Более того, у меня у меня есть справка, что я прошел венгерский пограничный контроль. То есть я не какими-то путями, неизвестно как, появился здесь в Вене", – объяснил он.
По словам Тупицкого, он не помнит, "какой это был" пункт пропуска через границу.
По версии экс-главы КСУ, его жена должна была родить ребенка (третьего для Тупицкого) и когда "шли активные боевые действия", они "переместились на западную Украину".
"Там тоже было опасно и тогда там же тоже Львов бомбили и был вопрос, или в Ужгород выезжать, и это же рождение ребенка, и его же нельзя отсрочить. У жены были сложности с родами, и поэтому она приняла решение уехать и рожать за границей и поэтому, я считаю, что я выполнил свой не то что долг. Я считаю, что я должен был так поступить. Чтобы не бросить ни детей, ни жену уехать вместе с ними за границу", – сказал Тупицкий.
Он несколько раз подчеркнул, что "не сбежал" от возможной мобилизации.
"Сегодня у меня есть трое детей – уже другое есть основание", – подчеркнул Тупицкий.
Тупицкий фигурирует в деле о подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда. 25 мая 2021 года Офис генпрокурора направил в Подольский райсуд Киева обвинительное заключение в отношении экс-главы КСУ.
Следователи установили, что в октябре 2018 года обвиняемый в интересах экс-главы Высшего хозсуда Украины Виктора Татькова подкупил свидетеля, чтобы тот отказался от дачи показаний или предоставил заведомо ложные показания в уголовном производстве, связанном с противоправным завладением имущественными активами Зуевского энергомеханического завода.
Кроме того, на протяжении 2018–2019 годов Тупицкий, по данным следствия, неоднократно предоставлял следователю Генеральной прокуратуры Украины в этом же производстве заведомо ложные показания вместе с искусственным созданием доказательств (ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины).
Тупицкий заявил, что "чист перед судом" и не будет скрываться от следствия.
15 ноября суд избрал Тупицкому меру пресечения – его обязали внести 45 тыс. грн залога и воздержаться от общения со свидетелями, в частности с заявителем, донецким бизнесменом Владиславом Дрегером, Татьковым, экс-судьей Высшего хозсуда Артуром Емельяновым.
После введения в Украине военного положения из-за вторжения российских войск выезд из страны запретили для мужчин в возрасте 18–60 лет.
59-летний Тупицкий покинул пределы Украины "без прохождения предусмотренного законодательством пограничного и таможенного контроля и без проверки документов, предоставляющих право на выезд за границу", сообщали в ГБР 8 апреля 2022 года. Тупицкого видели в столице Австрии Вене.
27 мая Офис генпрокурора Украины сообщил, что Тупицкого объявили в розыск в связи с систематическим уклонением от явки в суд.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов говорил 26 мая, что Тупицкий и ряд судей должны были легитимизировать беглого экс-президента Виктора Януковича после вторжения РФ в Украину 24 февраля.
"Мы начали готовиться к войне с февраля 2021 года. Первое решение СНБО касалось господина… Тупицкого. В РФ был проект возвращения Януковича через юридическую процедуру через наши суды, ОАСК, получивший в декабре прошлого года заявление якобы от господина Януковича, не имеющего к нашей стране последние восемь лет вообще никакого отношения… Следующий шаг был – решение КСУ во главе с господином Тупицким… И был бы легитимизирован господин Янукович", – рассказал Данилов.