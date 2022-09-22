"Есть справка". Тупицкий заявил, что законно выехал из Украины, но забыл, как называется пункт пропуска

Журналисты рассказали, что встретили Тупицкого в Вене.

"Я пересекал границу. У меня есть справка, о которой не говорят органы следствия – справка о том, что я не подлежу мобилизации, поэтому я выезжал, я считаю, на законных основаниях. А то, что препятствовали моему выезду органы ГБР (Государственное бюро расследований. – "ГОРДОН"), это их вопросы", – заявил экс-глава КСУ.

Тупицкий утверждает, что с ним "хотели договориться" и звонили его адвокату.

"Чтобы я написал заявление об увольнении с должности, тогда они дадут мне возможность выехать за границу. Я на эту сделку не пошел... Более того, у меня у меня есть справка, что я прошел венгерский пограничный контроль. То есть я не какими-то путями, неизвестно как, появился здесь в Вене", – объяснил он.

По словам Тупицкого, он не помнит, "какой это был" пункт пропуска через границу.

По версии экс-главы КСУ, его жена должна была родить ребенка (третьего для Тупицкого) и когда "шли активные боевые действия", они "переместились на западную Украину".

"Там тоже было опасно и тогда там же тоже Львов бомбили и был вопрос, или в Ужгород выезжать, и это же рождение ребенка, и его же нельзя отсрочить. У жены были сложности с родами, и поэтому она приняла решение уехать и рожать за границей и поэтому, я считаю, что я выполнил свой не то что долг. Я считаю, что я должен был так поступить. Чтобы не бросить ни детей, ни жену уехать вместе с ними за границу", – сказал Тупицкий.

Он несколько раз подчеркнул, что "не сбежал" от возможной мобилизации.

"Сегодня у меня есть трое детей – уже другое есть основание", – подчеркнул Тупицкий.

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