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"Есть справка". Тупицкий заявил, что законно выехал из Украины, но забыл, как называется пункт пропуска

 
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Тупицкий объяснил, что у него трое детей
Тупицкий объяснил, что у него трое детей
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Бывший председатель Конституционного Суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий, которого объявили в международный розыск, заявил журналистам, что законно выехал из Украины, так как не подлежит мобилизации. Об этом говорится в расследовании "Украинской правды", опубликованному 22 сентября.

Журналисты рассказали, что встретили Тупицкого в Вене.

"Я пересекал границу. У меня есть справка, о которой не говорят органы следствия – справка о том, что я не подлежу мобилизации, поэтому я выезжал, я считаю, на законных основаниях. А то, что препятствовали моему выезду органы ГБР (Государственное бюро расследований. – "ГОРДОН"), это их вопросы", – заявил экс-глава КСУ.

Тупицкий  утверждает, что с ним "хотели договориться" и звонили его адвокату.

"Чтобы я написал заявление об увольнении с должности, тогда они дадут мне возможность выехать за границу. Я на эту сделку не пошел... Более того, у меня у меня есть справка, что я прошел венгерский пограничный контроль. То есть я не какими-то путями, неизвестно как, появился здесь в Вене", – объяснил он.

По словам Тупицкого, он не помнит, "какой это был" пункт пропуска через границу.

По версии экс-главы КСУ, его жена должна была родить ребенка (третьего для Тупицкого) и когда "шли активные боевые действия", они "переместились на западную Украину".

"Там тоже было опасно и тогда там же тоже Львов бомбили и был вопрос, или в Ужгород выезжать, и это же рождение ребенка, и его же нельзя отсрочить. У жены были сложности с родами, и поэтому она приняла решение уехать и рожать за границей и поэтому, я считаю, что я выполнил свой не то что долг. Я считаю, что я должен был так поступить. Чтобы не бросить ни детей, ни жену уехать вместе с ними за границу", – сказал Тупицкий.

Он несколько раз подчеркнул, что "не сбежал" от возможной мобилизации.

"Сегодня у меня есть трое детей – уже другое есть основание", – подчеркнул Тупицкий.

ВИДЕО
Видео: Українська правда / YouTube
Контекст:

Тупицкий фигурирует в деле о подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда. 25 мая 2021 года Офис генпрокурора направил в Подольский райсуд Киева обвинительное заключение в отношении экс-главы КСУ.

Следователи установили, что в октябре 2018 года обвиняемый в интересах экс-главы Высшего хозсуда Украины Виктора Татькова подкупил свидетеля, чтобы тот отказался от дачи показаний или предоставил заведомо ложные показания в уголовном производстве, связанном с противоправным завладением имущественными активами Зуевского энергомеханического завода.

Кроме того, на протяжении 2018–2019 годов Тупицкий, по данным следствия, неоднократно предоставлял следователю Генеральной прокуратуры Украины в этом же производстве заведомо ложные показания вместе с искусственным созданием доказательств (ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины).

Тупицкий заявил, что "чист перед судом" и не будет скрываться от следствия.

15 ноября суд избрал Тупицкому меру пресечения – его обязали внести 45 тыс. грн залога и воздержаться от общения со свидетелями, в частности с заявителем, донецким бизнесменом Владиславом Дрегером, Татьковым, экс-судьей Высшего хозсуда Артуром Емельяновым.

После введения в Украине военного положения из-за вторжения российских войск выезд из страны запретили для мужчин в возрасте 18–60 лет.

59-летний Тупицкий покинул пределы Украины "без прохождения предусмотренного законодательством пограничного и таможенного контроля и без проверки документов, предоставляющих право на выезд за границу", сообщали в ГБР 8 апреля 2022 года. Тупицкого видели в столице Австрии Вене.

27 мая Офис генпрокурора Украины сообщил, что Тупицкого объявили в розыск в связи с систематическим уклонением от явки в суд.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов говорил 26 мая, что Тупицкий и ряд судей должны были легитимизировать беглого экс-президента Виктора Януковича после вторжения РФ в Украину 24 февраля.

"Мы начали готовиться к войне с февраля 2021 года. Первое решение СНБО касалось господина… Тупицкого. В РФ был проект возвращения Януковича через юридическую процедуру через наши суды, ОАСК, получивший в декабре прошлого года заявление якобы от господина Януковича, не имеющего к нашей стране последние восемь лет вообще никакого отношения… Следующий шаг был – решение КСУ во главе с господином Тупицким… И был бы легитимизирован господин Янукович", – рассказал Данилов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Австрия, Вена, граница, мобилизация, документы, Александр Тупицкий, жена
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