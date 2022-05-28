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Тупицкий заявил о незаконности решения объявить его в розыск

Тупицкий: Разыскивают человека, когда неизвестно его местонахождение
Тупицкий: Разыскивают человека, когда неизвестно его местонахождение
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Бывший председатель Конституционного Суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий, которого объявили в международный розыск, в комментарии журналистам программы "Схемы" (проект "Радіо Свобода") назвал такое решение незаконным.

27 мая Офиса генерального прокурора Украины сообщил, что решение о розыске Тупицкого принял Подольский райсуд Киева по ходатайству прокуроров в связи с систематическим уклонением обвиняемого от явки в суд. "Установлено, что 17 марта 2022 года обвиняемый, не имея законных оснований для выезда из Украины в условиях военного положения… без прохождения пограничного и таможенного контроля пересек государственную границу Украины в районе пункта пропуска "Косино" в Закарпатской области и сейчас находится на территории Австрийской Республики", – говорилось в сообщении.

"Я считаю, что решение является незаконным. Во-первых, дело рассмотрено в отсутствии защитников, которые в это время находились в Виннице в другом судебном процессе, о чем суд заблаговременно был предупрежден. Во-вторых, суду было предоставлено мое местонахождение. Разыскивают человека, когда неизвестно его местонахождение", – сказал Тупицкий.

По его словам, в Австрии он "официально зарегистрирован государственными органами", а причины неявки в суд - временные.

"У меня есть определенный медицинский документ моей жены – у меня на сегодня трое несовершеннолетних детей, один из них только родился – сын. И ничего страшного не было бы, если бы суд пошел путем слушания дела по видеоконференции. Есть письмо председателя Верховного суда, которое допускает в такой ситуации проводить подобные процессы. Тем самым я хочу сказать, что я никак не скрываюсь от правосудия, заинтересован в рассмотрении этого дела", – подчеркнул Тупицкий.

Контекст:

Тупицкий фигурирует в деле о подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда. 25 мая 2021 года Офис генпрокурора направил в Подольский райсуд Киева обвинительное заключение в отношении экс-главы КСУ.

Следователи установили, что в октябре 2018 года обвиняемый в интересах экс-главы Высшего хозсуда Украины Виктора Татькова подкупил свидетеля, чтобы тот отказался от дачи показаний или предоставил заведомо ложные показания в уголовном производстве, связанном с противоправным завладением имущественными активами Зуевского энергомеханического завода.

Кроме того, на протяжении 2018–2019 годов Тупицкий, по данным следствия, неоднократно предоставлял следователю Генеральной прокуратуры Украины в этом же производстве заведомо ложные показания вместе с искусственным созданием доказательств (ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины).

Тупицкий заявил, что "чист перед судом" и не будет скрываться от следствия.

15 ноября суд избрал Тупицкому меру пресечения – его обязали внести 45 тыс. грн залога и воздержаться от общения со свидетелями, в частности с заявителем, донецким бизнесменом Владиславом Дрегером, Татьковым, экс-судьей Высшего хозсуда Артуром Емельяновым.

После введения в Украине военного положения из-за вторжения российских войск выезд из страны запретили для мужчин в возрасте 18–60 лет.

59-летний Тупицкий покинул пределы Украины "без прохождения предусмотренного законодательством пограничного и таможенного контроля и без проверки документов, предоставляющих право на выезд за границу", сообщали в ГБР 8 апреля. Тупицкого видели в столице Австрии Вене.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов говорил 26 мая 2022 года, что Тупицкий и ряд судей должны были легитимизировать беглого экс-президента Виктора Януковича после вторжения РФ в Украину 24 февраля.

"Мы начали готовиться к войне с февраля 2021 года. Первое решение СНБО касалось господина… Тупицкого. В РФ был проект возвращения Януковича через юридическую процедуру через наши суды, ОАСК, получивший в декабре прошлого года заявление якобы от господина Януковича, не имеющего к нашей стране последние восемь лет вообще никакого отношения… Следующий шаг был – решение КСУ во главе с господином Тупицким… И был бы легитимизирован господин Янукович", – рассказал Данилов.

Теги: розыск, граница, следствие, суды, КСУ, Схемы, суд, Александр Тупицкий
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