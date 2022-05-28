Тупицкий заявил о незаконности решения объявить его в розыск

27 мая Офиса генерального прокурора Украины сообщил, что решение о розыске Тупицкого принял Подольский райсуд Киева по ходатайству прокуроров в связи с систематическим уклонением обвиняемого от явки в суд. "Установлено, что 17 марта 2022 года обвиняемый, не имея законных оснований для выезда из Украины в условиях военного положения… без прохождения пограничного и таможенного контроля пересек государственную границу Украины в районе пункта пропуска "Косино" в Закарпатской области и сейчас находится на территории Австрийской Республики", – говорилось в сообщении.

"Я считаю, что решение является незаконным. Во-первых, дело рассмотрено в отсутствии защитников, которые в это время находились в Виннице в другом судебном процессе, о чем суд заблаговременно был предупрежден. Во-вторых, суду было предоставлено мое местонахождение. Разыскивают человека, когда неизвестно его местонахождение", – сказал Тупицкий.

По его словам, в Австрии он "официально зарегистрирован государственными органами", а причины неявки в суд - временные.

"У меня есть определенный медицинский документ моей жены – у меня на сегодня трое несовершеннолетних детей, один из них только родился – сын. И ничего страшного не было бы, если бы суд пошел путем слушания дела по видеоконференции. Есть письмо председателя Верховного суда, которое допускает в такой ситуации проводить подобные процессы. Тем самым я хочу сказать, что я никак не скрываюсь от правосудия, заинтересован в рассмотрении этого дела", – подчеркнул Тупицкий.