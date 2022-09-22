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ГБР проверит законность пересечения украинской границы фигурантами расследования о "батальоне Вена"

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ГБР проверит информацию, обнародованную журналистами
ГБР проверит информацию, обнародованную журналистами
Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

Госбюро расследований Украины проверит законность пересечения государственной границы Украины фигурантами расследования "Украинской правды" о "батальоне Вена".

Об этом пресс-служба ГБР проинформировала 22 сентября. 

"Сотрудники ГБР проверят информацию журналистов, изложенную во второй части расследования "Украинской правды" относительно выезда за границу во время российской агрессии военнообязанных граждан Украины. В частности, в рамках расследования уголовного производства, открытого после обнародования первой части, "Батальон Монако", будут также исследованы и обстоятельства пересечения государственной границы Украины фигурантами нового расследования – "Венская тероборона", в том числе роль и место в этом процессе должностных лиц правоохранительных органов", – говорится в релизе. 

В бюро напомнили, что расследуют факт организации сотрудниками правоохранительных органов и гражданскими лицами незаконной переправки через границу одного из фигурантов журналистского расследования – экс-председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого. 

"В ходе досудебного расследования следователи ГБР установили, что он покинул пределы Украины без прохождения предусмотренного законодательством пограничного и таможенного контроля и без проверки документов, предоставляющих право на выезд за границу. Следствие зафиксировало пребывание Тупицкого в Австрии в центе Вены рядом с автомобилем, зарегистрированным на жену. По информации Государственной пограничной службы, законным образом Тупицкий государственную границу Украины не пересекал", – добавили в ГБР. 

https://www.facebook.com/dbr.gov.ua/videos/429298399270368/

Контекст:

Вечером 16 августа на YouTube-канале издания "Украинская правда" вышел фильм-расследование "Батальон Монако". В нем говорится о бизнесменах, которые поселились на Лазурном побережье во время полномасштабной войны Украины с РФ. В частности, о бизнесмене Константине Жеваго, нардепах Вадиме Столаре, Игоре Абрамовиче и Григории Суркисе.

17 августа Государственное бюро расследований начало расследование по поводу законности пересечения государственной границы военнообязанными гражданами Украины во время войны с Россией. По данным СМИ, в этом производстве фигурирует более 80 человек.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Австрия, Вена, граница, расследование, Государственное бюро расследований, Украинская правда, Александр Тупицкий, ГБР
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