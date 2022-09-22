ГБР проверит законность пересечения украинской границы фигурантами расследования о "батальоне Вена"

Об этом пресс-служба ГБР проинформировала 22 сентября.

"Сотрудники ГБР проверят информацию журналистов, изложенную во второй части расследования "Украинской правды" относительно выезда за границу во время российской агрессии военнообязанных граждан Украины. В частности, в рамках расследования уголовного производства, открытого после обнародования первой части, "Батальон Монако", будут также исследованы и обстоятельства пересечения государственной границы Украины фигурантами нового расследования – "Венская тероборона", в том числе роль и место в этом процессе должностных лиц правоохранительных органов", – говорится в релизе.

В бюро напомнили, что расследуют факт организации сотрудниками правоохранительных органов и гражданскими лицами незаконной переправки через границу одного из фигурантов журналистского расследования – экс-председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого.

"В ходе досудебного расследования следователи ГБР установили, что он покинул пределы Украины без прохождения предусмотренного законодательством пограничного и таможенного контроля и без проверки документов, предоставляющих право на выезд за границу. Следствие зафиксировало пребывание Тупицкого в Австрии в центе Вены рядом с автомобилем, зарегистрированным на жену. По информации Государственной пограничной службы, законным образом Тупицкий государственную границу Украины не пересекал", – добавили в ГБР.