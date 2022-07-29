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Подольский райсуд Киева избрал Тупицкому меру пресечения, экс-главу КСУ могут экстрадировать из Австрии – ГБР

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27 мая Тупицкий был объявлен в международный розыск
27 мая Тупицкий был объявлен в международный розыск
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Подольский районный суд Киева избрал в отношении экс-главы Конституционного Суда Украины (КСУ) меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом 29 июля в Telegram сообщил пресс-центр Государственного бюро расследований (ГБР).

"По материалам ГБР о местонахождении экс-председателя КСУ, 27 мая 2022 года он был объявлен в международный розыск. Это судебное решение позволяет стороне обвинения ходатайствовать перед судом о выдаче (экстрадиции) обвиняемого в Украине, – говорится в сообщении. – Этим же определением суда обращена в доход государства сумма залога, ранее примененного в отношении обвиняемого".

27 мая Офис генерального прокурора Украины сообщил, что решение о розыске бывшего председателя КСУ Александра Тупицкого принял Подольский райсуд Киева по ходатайству прокуроров в связи с систематическим уклонением обвиняемого от явки в суд. "Установлено, что 17 марта 2022 года обвиняемый, не имея законных оснований для выезда из Украины в условиях военного положения… без прохождения пограничного и таможенного контроля пересек государственную границу Украины в районе пункта пропуска "Косино" в Закарпатской области и сейчас находится на территории Австрийской Республики", – говорилось в сообщении.

Тупицкий назвал решение суда незаконным, отметив, что в Австрии он "официально зарегистрирован государственными органами", а причины неявки в суд временные.

Контекст:

Тупицкий фигурирует в деле о подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда. 25 мая 2021 года Офис генпрокурора направил в Подольский райсуд Киева обвинительное заключение в отношении экс-главы КСУ.

Следователи установили, что в октябре 2018 года обвиняемый в интересах экс-главы Высшего хозсуда Украины Виктора Татькова подкупил свидетеля, чтобы тот отказался от дачи показаний или предоставил заведомо ложные показания в уголовном производстве, связанном с противоправным завладением имущественными активами Зуевского энергомеханического завода.

Кроме того, на протяжении 2018–2019 годов Тупицкий, по данным следствия, неоднократно предоставлял следователю Генеральной прокуратуры Украины в этом же производстве заведомо ложные показания вместе с искусственным созданием доказательств (ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины).

Тупицкий заявил, что "чист перед судом" и не будет скрываться от следствия.

15 ноября суд избрал Тупицкому меру пресечения – его обязали внести 45 тыс. грн залога и воздержаться от общения со свидетелями, в частности с заявителем, донецким бизнесменом Владиславом Дрегером, Татьковым, экс-судьей Высшего хозсуда Артуром Емельяновым.

После введения в Украине военного положения из-за вторжения российских войск выезд из страны запретили для мужчин в возрасте 18–60 лет.

59-летний Тупицкий покинул пределы Украины "без прохождения предусмотренного законодательством пограничного и таможенного контроля и без проверки документов, предоставляющих право на выезд за границу", сообщали в ГБР 8 апреля. Тупицкого видели в столице Австрии Вене.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов говорил 26 мая 2022 года, что Тупицкий и ряд судей должны были легитимизировать беглого экс-президента Виктора Януковича после вторжения РФ в Украину 24 февраля.

Теги: Украина, Австрия, розыск, залог, экстрадиция, КСУ, Подольский райсуд, Александр Тупицкий, ГБР
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