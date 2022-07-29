Подольский райсуд Киева избрал Тупицкому меру пресечения, экс-главу КСУ могут экстрадировать из Австрии – ГБР

Об этом 29 июля в Telegram сообщил пресс-центр Государственного бюро расследований (ГБР).

"По материалам ГБР о местонахождении экс-председателя КСУ, 27 мая 2022 года он был объявлен в международный розыск. Это судебное решение позволяет стороне обвинения ходатайствовать перед судом о выдаче (экстрадиции) обвиняемого в Украине, – говорится в сообщении. – Этим же определением суда обращена в доход государства сумма залога, ранее примененного в отношении обвиняемого".

27 мая Офис генерального прокурора Украины сообщил, что решение о розыске бывшего председателя КСУ Александра Тупицкого принял Подольский райсуд Киева по ходатайству прокуроров в связи с систематическим уклонением обвиняемого от явки в суд. "Установлено, что 17 марта 2022 года обвиняемый, не имея законных оснований для выезда из Украины в условиях военного положения… без прохождения пограничного и таможенного контроля пересек государственную границу Украины в районе пункта пропуска "Косино" в Закарпатской области и сейчас находится на территории Австрийской Республики", – говорилось в сообщении.

Тупицкий назвал решение суда незаконным, отметив, что в Австрии он "официально зарегистрирован государственными органами", а причины неявки в суд временные.