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Зеленский сменил своего представителя в Конституционном Суде Украины

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Вениславский теперь будет представлять президента не в КСУ, а в Раде
Вениславский теперь будет представлять президента не в КСУ, а в Раде
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский уволил нардепа от "Слуги народа" Федора Вениславского с должности и.о. представителя президента Украины в Конституционном суде Украины и назначил его представителем президента в Верховной Раде.

Соответствующие указы президента №644/2022 и №645/2022 от 12 сентября опубликованы на сайте главы государства.

"Назначить Вениславского Федора Владимировича представителем президента Украины в Верховной Раде Украины (по согласию)", – сказано в указе. 

Еще одним указом, №646/2022, президент назначил на освободившуюся должность своего представителя в Конституционном суде Украины Сергея Дембовского. 

По информации Общественного, Дембовский – бывший судья Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел. Участвовал в конкурсе в обновленный Верховный суд, но выбыл из него. Он также был внештатным советником главы Офиса президента.

Контекст:

 Вениславский был представителем Зеленского в КСУ с июня 2019 года.

Должность представителя президента в Верховной Раде ранее занимал Руслан Стефанчук, который в октябре 2021 года стал спикером парламента

Теги: Верховная Рада, Конституционный Суд, Владимир Зеленский, парламент, КСУ, суд, Федор Вениславский, Сергей Дембовский
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