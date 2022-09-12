Зеленский сменил своего представителя в Конституционном Суде Украины

Соответствующие указы президента №644/2022 и №645/2022 от 12 сентября опубликованы на сайте главы государства.
"Назначить Вениславского Федора Владимировича представителем президента Украины в Верховной Раде Украины (по согласию)", – сказано в указе.
Еще одним указом, №646/2022, президент назначил на освободившуюся должность своего представителя в Конституционном суде Украины Сергея Дембовского.
По информации Общественного, Дембовский – бывший судья Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел. Участвовал в конкурсе в обновленный Верховный суд, но выбыл из него. Он также был внештатным советником главы Офиса президента.
Вениславский был представителем Зеленского в КСУ с июня 2019 года.
Должность представителя президента в Верховной Раде ранее занимал Руслан Стефанчук, который в октябре 2021 года стал спикером парламента.