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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Даже в условиях войны недопустимо наглухо закрываться от людей". Вице-спикер раскритиковала постановление о запрете трансляций Рады

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Кондратюк: Понимая все требования безопасности и ограничения: ничто не мешало обеспечить трансляцию пленарных заседаний Верховной Рады в записи
Кондратюк: Понимая все требования безопасности и ограничения: ничто не мешало обеспечить трансляцию пленарных заседаний Верховной Рады в записи
Фото: Олена Кондратюк / Facebook

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк в Facebook 6 сентября раскритиковала принятое парламентом в тот день постановление о запрете трансляции заседаний Рады.

Она отметила, что не голосовала за это постановление. 

"По моему искреннему убеждению, принятие этого постановления противоречит ценностям народовластия, прозрачности принятия решений, открытости парламента как институции. Это решение подрывает доверие общества к парламенту, которое он приобретал в очень непростых условиях с первых дней полномасштабного российского вторжения. Именно Верховная Рада была тем государственным институтом, который сохранил свою способность эффективно работать и принимать самые неотложные решения в интересах страны: для получения Украиной статуса кандидата в члены ЕС, в поддержку ВСУ, экономики и бизнеса, для помощи гражданам", – написала она. 

Кондратюк заявила, что в первые три месяца вторжения Рада сыграла "ключевую роль в информационной обороне" Украины. 

"Мы информировали общество о событиях в Украине и за ее пределами по всем доступным каналам коммуникаций в режиме 24/7. И люди, наши избиратели, высоко оценили такую открытость и информативность законодательного органа! – написала вице-спикер. – Даже в условиях военного положения недопустимо наглухо закрываться от людей. И речь идет не о критиканстве, а о том, чтобы украинцы имели возможность видеть честную конкуренцию, профессиональную дискуссию и состязательность идей, которые позволяют Раде принимать лучшие решения для государства и общества". 

По словам Кондратюк, она вела это направление как вице-спикер Рады и координатор информационного штаба парламента, этим занимался аппарат Рады и международные партнеры Украины. 

Телеканал "Рада" должен системно информировать украинское общество о работе парламента, это ключевая миссия этого СМИ, убеждена Кондратюк.

"Понимая все требования безопасности и ограничения: ничто не мешало обеспечить трансляцию пленарных заседаний Верховной Рады в эфире парламентского телеканала в записи. Верховная Рада не может двигаться в Европу по тому пути, который не соответствует европейским ценностям открытости государственных институтов. И это в то время, когда мы совместными усилиями с нашими европейскими коллегами открыли отдельный сайт на портале Европарламента, где освещается деятельность Верховной Рады в условиях масштабного российского вторжения. В то же время парламентское большинство решило иначе", – резюмировала вице-спикер.

https://www.facebook.com/kondratiukolena/posts/pfbid02rk85Th46Prnd2rhC3Gr4WUs2UvJpZ911CVZPBuwh9h2ux91FC4MVnjbYS8Xs7FZBl

Контекст:

После того как Россия 24 февраля полномасштабно вторглась в Украину, заседания парламента не транслируют в прямом эфире, но их выкладывали в YouTube канала "Рада" в записи (последнее на данный момент там вчерашнее заседание). В эфире центральных украинских  телеканалов и канала "Рада" после начала вторжения РФ круглосуточно транслируется национальный телемарафон.

Принятие постановления, запрещающего трансляцию заседаний парламента, аргументировали необходимостью уточнить особенности функцинонирования "Рады" во время военного положения. Фактически после принятия постановления телеканал "Рада" может показывать все, кроме заседаний парламента.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, трансляция, война России против Украины, Елена Кондратюк, телеканал Рада
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