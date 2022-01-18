В этом году на "Раду" выделили почти в семь раз больше средств, чем в прошлом, но, как их потратят, неизвестно

При этом руководитель парламентского канала отказался ответить на вопросы, какова необходимость в существенном росте расходов на содержание вещателя парламента и кто автор идеи трансформации канала "Рада", который с 15 декабря 2021 года выходит в обновленном формате.
Перенчук отметил только, что на обустройство съемочных площадок было израсходовано 2,8 млн грн.
Согласно документу, на содержание канала "Рада" из госбюджета потратили: в 2014 году – 11,5 млн грн, в 2015 году – 12,9 млн грн, в 2016 году – 16,7 млн грн, в 2017 году – 45,1 млн грн, в 2018 году – 47,7 млн грн, в 2019 году – 44,3 млн грн, в 2020 году – 49 млн грн, в 2021 году – 56,7 млн. грн.
Парламентский телеканал "Рада" создан как Дирекция телерадиопрограмм Верховной Рады Украины в ноябре 1998 года распоряжением председателя ВРУ. Первая передача парламентского телевидения вышла в эфир на Первом национальном канале 23 марта 1999 года, сообщается на сайте телеканала.
Команда президента Украины Владимира Зеленского заинтересована в создании медиахолдинга, в который вошли бы государственные телеканалы "Дом" и "Рада", а также частный "24 канал", писал "Телеграф". Целью появления такого медиаресурса является усиление информационного сопровождения деятельности монобольшинства в Верховной Раде – фракции "Слуга народа", сообщало издание.
3 декабря первый вице-спикер парламента Александр Корниенко опроверг слухи о создании медиахолдинга президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что власть "научной фантастикой не занимается".
15 декабря спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил об обновлении телеканала "Рада". "С сегодняшнего дня он начинает вещание в формате HD. В скором времени зрители увидят не только качественную картинку, но и новые студии, обновленную площадку для брифингов и пресс-конференций", – говорится в сообщении.
СМИ стало известно, что на реформированной "Раде" будут работать бывшие ведущие телеканалов "112 Украина", ZIK, Live, а также блогер Сергей Иванов и политтехнолог Владимир Петров. Петрова 17 декабря после скандала с его высказываниями в адрес экс-канцлера Германии Ангелы Меркель отстранили от эфиров, но уже через несколько дней он вернулся на канал в качестве эксперта.