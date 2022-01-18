В этом году на "Раду" выделили почти в семь раз больше средств, чем в прошлом, но, как их потратят, неизвестно

При этом руководитель парламентского канала отказался ответить на вопросы, какова необходимость в существенном росте расходов на содержание вещателя парламента и кто автор идеи трансформации канала "Рада", который с 15 декабря 2021 года выходит в обновленном формате.

Перенчук отметил только, что на обустройство съемочных площадок было израсходовано 2,8 млн грн.

Согласно документу, на содержание канала "Рада" из госбюджета потратили: в 2014 году – 11,5 млн грн, в 2015 году – 12,9 млн грн, в 2016 году – 16,7 млн грн, в 2017 году – 45,1 млн грн, в 2018 году – 47,7 млн грн, в 2019 году – 44,3 млн грн, в 2020 году – 49 млн грн, в 2021 году – 56,7 млн. грн.