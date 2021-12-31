"Эти инструменты влияния близки к цензуре". Вице-спикер Кондратюк заявила, что в Украине начался переход к огосударствлению некоторых медиа

Елена Кондратюк: Нужно отдавать себе отчет во всех инструментах, которые можно задействовать, чтобы это не превратилось в цензурирование Фото: censor.net

"У нас в обществе, власти и оппозиции всегда борются два когнитивных диссонанса. Мы хотим либерального подхода к законодательству, в том числе к медийной сфере. Мы хотим, чтобы было больше самоуправления, самоорганизации, ответственности каждого. Кроме того, мы хотим сильного государства, сильной руки. И в предыдущем, и в этом созыве слышим, что государство должно разными инструментами больше влиять на информационную политику, информационную безопасность. К примеру, вы видите, что мы от разгосударствления переходим к огосударствлению некоторых медиа. И получается, что государство не только должно заботиться о своей безопасности, но и навязывает инструменты влияния. И эти инструменты влияния близки к цензуре. Поэтому, когда мы говорим о преодолении фейков, мне кажется, надо видеть тонкую грань, разграничивающую информационную безопасность и свободу слова. И отдавать себе отчет во всех инструментах, которые можно задействовать, чтобы это не превратилось в цензурирование", – подчеркнула Кондратюк и добавила, что телевидение и радио в Украине очень зарегулированы.

Политик отметила, что реформирование парламентского телеканала "Рада" уже вызвало критику.

"Вы знаете, что сейчас появляется много оговорок у руководства разных фракций и особенно меньшинства к тому, как сейчас действует канал "Рада". Появилось очень много критики со стороны оппозиционных сил. Идет тестовое вещание, но уже не было брифингов некоторых депутатов, мы не видим полного освещения работы комитетов Рады. Мне кажется, это тоже может влиять на доверие к парламенту. Поэтому мы должны вынести на рассмотрение Верховной Рады, что дальше делать с этим каналом", – заявила вице-спикер.