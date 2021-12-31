ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Эти инструменты влияния близки к цензуре". Вице-спикер Кондратюк заявила, что в Украине начался переход к огосударствлению некоторых медиа

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Елена Кондратюк: Нужно отдавать себе отчет во всех инструментах, которые можно задействовать, чтобы это не превратилось в цензурирование
Елена Кондратюк: Нужно отдавать себе отчет во всех инструментах, которые можно задействовать, чтобы это не превратилось в цензурирование
Фото: censor.net

И в предыдущем, и в этом созыве Верховной Рады политики высказывают мнение, что государство должно разными инструментами больше влиять на информационную политику и информационную безопасность, но в этом вопросе нужно видеть тонкую грань, разграничивающую информационную безопасность и свободу слова, заявила в интервью "Цензор.НЕТ" вице-спикер парламента Елена Кондратюк.

"У нас в обществе, власти и оппозиции всегда борются два когнитивных диссонанса. Мы хотим либерального подхода к законодательству, в том числе к медийной сфере. Мы хотим, чтобы было больше самоуправления, самоорганизации, ответственности каждого. Кроме того, мы хотим сильного государства, сильной руки. И в предыдущем, и в этом созыве слышим, что государство должно разными инструментами больше влиять на информационную политику, информационную безопасность. К примеру, вы видите, что мы от разгосударствления переходим к огосударствлению некоторых медиа. И получается, что государство не только должно заботиться о своей безопасности, но и навязывает инструменты влияния. И эти инструменты влияния близки к цензуре. Поэтому, когда мы говорим о преодолении фейков, мне кажется, надо видеть тонкую грань, разграничивающую информационную безопасность и свободу слова. И отдавать себе отчет во всех инструментах, которые можно задействовать, чтобы это не превратилось в цензурирование", – подчеркнула Кондратюк и добавила, что телевидение и радио в Украине очень зарегулированы.

Политик отметила, что реформирование парламентского телеканала "Рада" уже вызвало критику.

"Вы знаете, что сейчас появляется много оговорок у руководства разных фракций и особенно меньшинства к тому, как сейчас действует канал "Рада". Появилось очень много критики со стороны оппозиционных сил. Идет тестовое вещание, но уже не было брифингов некоторых депутатов, мы не видим полного освещения работы комитетов Рады. Мне кажется, это тоже может влиять на доверие к парламенту. Поэтому мы должны вынести на рассмотрение Верховной Рады, что дальше делать с этим каналом", – заявила вице-спикер.

Контекст:

15 декабря спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил об обновлении телеканала "Рада". "С сегодняшнего дня он начинает вещание в формате HD. В скором времени зрители увидят не только качественную картинку, но и новые студии, обновленную площадку для брифингов и пресс-конференций", – сказано в сообщении.

Команда президента Украины Владимира Зеленского заинтересована в создании медиахолдинга, в который вошли бы государственные телеканалы "Дом" и "Рада", а также частный "24 канал", писал "Телеграф". Целью появления такого медиаресурса является усиление информационного сопровождения деятельности монобольшинства в Верховной Раде – фракции "Слуга народа", сообщало издание.

3 декабря первый вице-спикер парламента Александр Корниенко опроверг слухи о создании медиахолдинга президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что власть "научной фантастикой не занимается".

Теги: СМИ, свобода слова, власть, Елена Кондратюк, телеканал Рада
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Усатый шикардосик", "Пусть стол так же ломится от еды". Прославленный Бритни Спирс кот Степан показал, как встречает Новый год
"Усатый шикардосик", "Пусть стол так же ломится от еды". Прославленный Бритни Спирс кот Степан показал, как встречает Новый год
  "Чтобы не лежали в люле, а были как тигрюли". Данилко с Белоконь без грима экспромтом поздравили украинцев с Новым годом. Видео
  "Чтобы не лежали в люле, а были как тигрюли". Данилко с Белоконь без грима экспромтом поздравили украинцев с Новым годом. Видео
"Что-то на миллиардерском", "Умеет жену сделать королевой". Галкин показал, как в новогоднюю ночь выглядит их с Пугачевой замок в Грязи
"Что-то на миллиардерском", "Умеет жену сделать королевой". Галкин показал, как в новогоднюю ночь выглядит их с Пугачевой замок в Грязи
"Жопа хороша. Оттопырена", "Какой орех целовательный". Водонаева в узком платье похвасталась соблазнительными изгибами
"Жопа хороша. Оттопырена", "Какой орех целовательный". Водонаева в узком платье похвасталась соблазнительными изгибами
"Перестаралась, мы же знаем, сколько ей лет", " Молодец, держится". В сети обсуждают новое фото помолодевшей 61-летней Тимошенко
"Перестаралась, мы же знаем, сколько ей лет", " Молодец, держится". В сети обсуждают новое фото помолодевшей 61-летней Тимошенко
"Пися в ротик", "Хотелось бы хотеть" и "Давай в дырочку". Девять самых откровенных признаний "взрослой девочки" Оли Поляковой о сексе
"Пися в ротик", "Хотелось бы хотеть" и "Давай в дырочку". Девять самых откровенных признаний "взрослой девочки" Оли Поляковой о сексе
Поплавский показал сына, невестку и семилетнего внука
Поплавский показал сына, невестку и семилетнего внука
"Папуля, мамуля. Стыдно, очень стыдно". Дочь продюсера Меладзе записала обращение к родителям, которые расстались восемь лет назад
"Папуля, мамуля. Стыдно, очень стыдно". Дочь продюсера Меладзе записала обращение к родителям, которые расстались восемь лет назад
"Зе конь". Звезда "Дизель Шоу" Сморыгин показал свою дочь
"Зе конь". Звезда "Дизель Шоу" Сморыгин показал свою дочь
  "Под их носом мы спали вместе". Melovin рассказал, как мать узнала о его романе с мужчиной
  "Под их носом мы спали вместе". Melovin рассказал, как мать узнала о его романе с мужчиной
"Удивительный подарок на Новый год". Группа Go-A стала победителем Eurovision Awards в номинации за самую инновационную постановку
"Удивительный подарок на Новый год". Группа Go-A стала победителем Eurovision Awards в номинации за самую инновационную постановку
"Меня бросает в жар", "По-настоящему". Рианна показала голое тело в прозрачном боди
"Меня бросает в жар", "По-настоящему". Рианна показала голое тело в прозрачном боди
  Украинский ведущий из Ливана Даниэль Салем: Я до сих пор военный в запасе. Если Ливан идет на войну, то меня имеют право позвать
  Украинский ведущий из Ливана Даниэль Салем: Я до сих пор военный в запасе. Если Ливан идет на войну, то меня имеют право позвать
"Порно какое-то", "Красиво, но вульгарно". Седокова в образе сексуальной Снегурочки широко развела ноги на коленях у молодого мужа
"Порно какое-то", "Красиво, но вульгарно". Седокова в образе сексуальной Снегурочки широко развела ноги на коленях у молодого мужа
"Как повезло мужу!", "Задницей и сосисками умеет крутить". 39-летняя Брежнева без бюстгальтера эротично поизгибалась на камеру
"Как повезло мужу!", "Задницей и сосисками умеет крутить". 39-летняя Брежнева без бюстгальтера эротично поизгибалась на камеру
"Красота". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала голые бедра и грудь
"Красота". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала голые бедра и грудь
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вернусь через пару годиков – всем п...здец". Богдан выехал из Украины и показал колоритное фото из-за границы (505314)
2
"Сисюнечка". У Кунаки во время съемки на пляже выпала грудь из декольте (185951)
3
"У вас между ног кусты растут?", "Пошлейшее видео". 39-летняя Водонаева без трусов снялась с широко расставленными ногами (146898)
4
"Каменских номер два", "Вульгарно". Блогер Вербинец засветила промежность на пляже (66323)
5
"Уф-ф-ф, мамочка", "Самая горячая женщина в мире". 63-летняя Мадонна раздвинула ноги и задрала платье (36133)
6
"Куколка с потрясающей грудью", "Желаю выйти замуж". Тина Кароль появилась на публике в наряде любимого бренда без бюстгальтера (34893)
7
"Самая никакая Никиты жена", "О, Ваньку передом повернули". Подольская показала всех сыновей 53-летнего Преснякова (33206)
8
"Своя пацанка". Loboda снялась на корточках с разведенными ногами (30457)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS