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Телеканалы Ахметова инициировали борьбу с пророссийскими и антиукраинскими нарративами в эфире

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"Медиа Группа Украина" обратилась к "Детектор медиа" с просьбой проводить на регулярной основе независимый мониторинг контента телеканала "Украина 24"
"Медиа Группа Украина" обратилась к "Детектор медиа" с просьбой проводить на регулярной основе независимый мониторинг контента телеканала "Украина 24"
Фото: u24.ua

"Медиа Группа Украина" бизнесмена Рината Ахметова обратилась в общественную организацию "Детектор медиа" с просьбой на постоянной основе запустить мониторинг эфира телеканала "Украина 24" и других информационных каналов для выявления пророссийских и антиукраинских нарративов. Об этом говорится в заявлении медиа группы в Facebook.

"Мы считаем необходимым запустить ряд общих проектов для объединения усилий профессиональных журналистов и общественных активистов. Одним из первых таких проектов должно быть наше сотрудничество с "Детектор медиа", к которому мы обратились с просьбой проводить на регулярной основе независимый мониторинг контента канала-лидера рынка "Украина 24", входящего в "Медиа Группа Украина", а также основных украинских информационных телеканалов", – говорится в заявлении.

Главный предмет мониторинга – поиск в эфире пророссийских/антизападных нарративов, фейковых новостей и сообщений без их опровержения модераторами ток-шоу, нарушений основных стандартов информационного вещания, касающихся внешней и внутренней политики, войны с Россией, оккупированных территорий.

"Медиа Группа Украина" никак не будет вмешиваться в процесс мониторинга, его результаты будут открыто публиковаться без согласования или возможности для заказчика предварительно ознакомиться с ними", – отметили в МГУ.

В "Медиа Группе Украина" заявили, что убеждены: гражданское общество заинтересовано в защите института свободы слова и независимых медиа в Украине.

"Журналисты сегодня не только защищают Украину на передовой информационной войне с российской дезинформацией, но делают это на фоне внутренних политических конфликтов, поэтому мы призываем всех участников рынка к единству и диалогу", – отмечается в заявлении.

https://www.facebook.com/mgukraina/posts/3100263003579906

Теги: Россия, СМИ, гражданское общество, свобода слова, журналисты, война в Украине, дезинформация
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