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ПОЛИТИКА

Законопроект о создании Государственного информационного концерна атакует свободу слова – НСЖУ

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НСЖУ призывает отозвать законопроект из Рады
НСЖУ призывает отозвать законопроект из Рады
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Проект закона №6430 о создании в Украине Государственного информационного концерна телевидения и радиовещания является атакой на свободу слова. Об этом глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил в Facebook 21 декабря.

Законопроект инициировал нардеп от "Слуги народа" Олег Дунда. В пояснительной записке к документу он отметил, что сейчас в Украине "почти отсутствует качественный национальный контент, а авторы, которые готовы создавать этот контент, оставлены почти полностью без внимания".

В НСЖУ отметили ключевые новации законопроекта:

  • введение налога для владельцев телерадиокомпаний, то есть требование отдавать 25% эфира под трансляцию программ, созданных по заказу госконцерна;
  • введение информационных аукционов, где телерадиокомпании будут обязаны покупать контент, созданный государственным концерном;
  • отмена общественного вещания;
  • отмена иностранного вещания;
  • отмена Госкино.

Союз журналистов призвал Дунду отозвать законопроект сейчас, чтобы не отвлекать чиновников и журналистов от острых вопросов защиты свободы слова.

"Прямой государственный контроль над редакционной политикой СМИ, управление чиновниками производством журналистского контента – это путь цензуры и тоталитарного контроля, а не защита информационной безопасности", – заявил Томиленко.

https://www.facebook.com/sergiy.tomilenko/posts/4647302912021203

Контекст:

Законопроект №6430 был подан в Верховную Раду 15 декабря. Сейчас в карточке документа указано, что проект предоставлен для ознакомления.

На базе информационного концерна предлагается создать экспертный совет, который будет выдвигать требования к национальному контенту. В его состав будут входить заслуженные деятели культуры и искусства Украины. Они будут выдвигать требования к национальному контенту. Об этом Дунда рассказал в комментарии "Укринформу" 15 декабря, а  также добавил, что государство не будет производителем информационного контента, оно будет заказчиком.

"Это могут быть художественные фильмы, сериалы, документальные фильмы, ток-шоу, новости – что угодно. Соответственно, этот контент будет распространяться частными телеканалами. Предлагается, что 25% их контента должен занимать национальный контент, произведенный по заказу Государственного информационного концерна", – уточнил нардеп.

Теги: СМИ, телевидение, Украина, цензура, Госкино, политика, журналисты, законопроект, НСЖУ, радиовещание, Сергей Томиленко, Олег Дунда, госконцерн
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