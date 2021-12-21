Законопроект о создании Государственного информационного концерна атакует свободу слова – НСЖУ

Законопроект инициировал нардеп от "Слуги народа" Олег Дунда. В пояснительной записке к документу он отметил, что сейчас в Украине "почти отсутствует качественный национальный контент, а авторы, которые готовы создавать этот контент, оставлены почти полностью без внимания".
В НСЖУ отметили ключевые новации законопроекта:
Союз журналистов призвал Дунду отозвать законопроект сейчас, чтобы не отвлекать чиновников и журналистов от острых вопросов защиты свободы слова.
"Прямой государственный контроль над редакционной политикой СМИ, управление чиновниками производством журналистского контента – это путь цензуры и тоталитарного контроля, а не защита информационной безопасности", – заявил Томиленко.
Законопроект №6430 был подан в Верховную Раду 15 декабря. Сейчас в карточке документа указано, что проект предоставлен для ознакомления.
На базе информационного концерна предлагается создать экспертный совет, который будет выдвигать требования к национальному контенту. В его состав будут входить заслуженные деятели культуры и искусства Украины. Они будут выдвигать требования к национальному контенту. Об этом Дунда рассказал в комментарии "Укринформу" 15 декабря, а также добавил, что государство не будет производителем информационного контента, оно будет заказчиком.
"Это могут быть художественные фильмы, сериалы, документальные фильмы, ток-шоу, новости – что угодно. Соответственно, этот контент будет распространяться частными телеканалами. Предлагается, что 25% их контента должен занимать национальный контент, произведенный по заказу Государственного информационного концерна", – уточнил нардеп.