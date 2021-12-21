Законопроект о создании Государственного информационного концерна атакует свободу слова – НСЖУ

Законопроект инициировал нардеп от "Слуги народа" Олег Дунда. В пояснительной записке к документу он отметил, что сейчас в Украине "почти отсутствует качественный национальный контент, а авторы, которые готовы создавать этот контент, оставлены почти полностью без внимания".

В НСЖУ отметили ключевые новации законопроекта:

введение налога для владельцев телерадиокомпаний, то есть требование отдавать 25% эфира под трансляцию программ, созданных по заказу госконцерна;

введение информационных аукционов, где телерадиокомпании будут обязаны покупать контент, созданный государственным концерном;

отмена общественного вещания;

отмена иностранного вещания;

отмена Госкино.

Союз журналистов призвал Дунду отозвать законопроект сейчас, чтобы не отвлекать чиновников и журналистов от острых вопросов защиты свободы слова.

"Прямой государственный контроль над редакционной политикой СМИ, управление чиновниками производством журналистского контента – это путь цензуры и тоталитарного контроля, а не защита информационной безопасности", – заявил Томиленко.