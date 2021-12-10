Авторитетные украинские журналисты сообщили, что "Медіарух" распространил от их имени заявление об аудите НСЖУ

Некоторые из журналистов не подтвердили свое участие в "Медіарусі" Фото: depositphotos.com

Некоторые из журналистов не подтвердили свое участие в "Медіарусі", несмотря на то, что их время от времени сообщество упоминает в своих заявлениях.

От имени "Медіаруху" 9 декабря распространили заявление, в котором сказано, что это сообщество "не может солидаризироваться с НСЖУ и поддержать заявления об "атаке на свободу слова" в Винницкой области.

"Авторы обращения от имени "Медіаруху" призвали к так называемому публичному аудиту членов организации и сделали упреки в адрес Волынской, Херсонской и Одесской областных организаций союза в выдаче удостоверения "Пресса" нежурналистам. Такое обращение медиасообщества стало реакцией на то, что Национальный союз журналистов Украины публично осудил вмешательство органов Национальной полиции в деятельность независимого журналистского объединения. Речь идет о требовании правоохранителей Винницкой и Хмельницкой областей получить доступ к персональным данным сотен местных журналистов", – отметили в НСЖУ.

Генеральный директор информагентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко сказал, что ничего не знает о заявлении, в котором говорится о невозможности солидаризироваться с НСЖУ.

"Медіарух" – неформальная организация, там нет никакого членства. Мы не писали никаких заявлений", – подчеркнул Мартыненко в комментарии пресс-службе НСЖУ.

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов отметил, что не воспринимает заявления, направленные против журналистов.

"Обращение в поддержку свободы слова мы поддерживаем, но заявления против журналистов и их организаций – нет!" – уточнил он.

Глава правления "Громадське радіо" Андрей Куликов сказал, что не участвовал в подготовке обращения "Медіаруху".

"Я вошел в "Медіарух", но этого заявления я не подписывал", – заявил он.