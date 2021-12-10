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Авторитетные украинские журналисты сообщили, что "Медіарух" распространил от их имени заявление об аудите НСЖУ

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Некоторые из журналистов не подтвердили свое участие в "Медіарусі"
Некоторые из журналистов не подтвердили свое участие в "Медіарусі"
Фото: depositphotos.com

Журналисты, руководители авторитетных украинских СМИ отрицают свою причастность к публичному заявлению с критикой Национального союза журналистов Украины. Об этом написали на сайте НСЖУ 10 декабря.

Некоторые из журналистов не подтвердили свое участие в "Медіарусі", несмотря на то, что их время от времени сообщество упоминает в своих заявлениях.

От имени "Медіаруху" 9 декабря распространили заявление, в котором сказано, что это сообщество "не может солидаризироваться с НСЖУ и поддержать заявления об "атаке на свободу слова" в Винницкой области.

"Авторы обращения от имени "Медіаруху" призвали к так называемому публичному аудиту членов организации и сделали упреки в адрес Волынской, Херсонской и Одесской областных организаций союза в выдаче удостоверения "Пресса" нежурналистам. Такое обращение медиасообщества стало реакцией на то, что Национальный союз журналистов Украины публично осудил вмешательство органов Национальной полиции в деятельность независимого журналистского объединения. Речь идет о требовании правоохранителей Винницкой и Хмельницкой областей получить доступ к персональным данным сотен местных журналистов", – отметили в НСЖУ.

Генеральный директор информагентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко сказал, что ничего не знает о заявлении, в котором говорится о невозможности солидаризироваться с НСЖУ.

"Медіарух" – неформальная организация, там нет никакого членства. Мы не писали никаких заявлений", – подчеркнул Мартыненко в комментарии пресс-службе НСЖУ.

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов отметил, что не воспринимает заявления, направленные против журналистов.

"Обращение в поддержку свободы слова мы поддерживаем, но заявления против журналистов и их организаций – нет!" – уточнил он.

Глава правления "Громадське радіо" Андрей Куликов сказал, что не участвовал в подготовке обращения "Медіаруху".

"Я вошел в "Медіарух", но этого заявления я не подписывал", – заявил он.

Контекст:

2 декабря 2021 года правоохранители передали председателю Винницкой ОО НСЖУ Василию Паламарчуку определение следственного судьи городского суда, предоставляющее разрешение на временный доступ и выемку копий документов, находящихся в собственности НСЖУ.

В определении сказано, что 27 августа текущего года начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины [выдача заведомо подложных удостоверений журналиста].

Расследование основывается на обвинениях местного журналиста, сообщившего, что журналисты Григорий Мазур и Юрий Краковский якобы являются посторонними лицами – членами НСЖУ.

По информации Винницкой ОО НСЖУ, Мазур – действительный член НСЖУ (внештатный корреспондент газеты "Тростянецкие известия"). Краковский с 2001 года работал заместителем главного редактора журнала "Правозащитник", однако из-за неуплаты членских взносов с 2010 года его статус в НСЖУ прекращен (не подтвержден).

В НСЖУ отметили, что 3 декабря 2021 года представитель ГУ Национальной полиции в Тернопольской области обратился к председателю Тернопольской ОО НСЖУ Василию Тракалу с письмом о предоставлении полной информации обо всех членах НСЖУ, состоящих на учете в области (с указанием адресов), телефонов, оснований для выдачи журналистских удостоверений и т.д.

Теги: Украина, Винница, Юрий Бутусов, журналисты, Андрей Куликов, НСЖУ, обвинение, Александр Мартыненко, Национальный союз журналистов Украины
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