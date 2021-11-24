В НСЖУ осудили задержание журналистов в оккупированном Крыму

"Российская полиция Крыма повторила позорную практику задержания людей, которые приходят встречать освобожденных из-под ареста… Коллеги имели пресс-карты, а еще один вел видеосъемку с события. Это гражданские журналисты Энвер Алимов, Алим Сулейманов, Вилен Темерьянов, Длявер Ибрагимов, Симар Аблялилов. Своими действиями крымская полиция сознательно препятствовала журналистам в исполнении их профессиональных обязанностей. Задержанных увезли в три отдела полиции города Симферополя – Киевский, Центральный и Железнодорожный", – отметил Томиленко.

Он подчеркнул, что НСЖУ солидарен с крымскотатарскими журналистами и возмущен незаконными действиями российских силовиков.

"Мы требуем от российских властей прекратить практику задержания участников мирных собраний и не допускать препятствования журналистам исполнять их профессиональные обязанности", – резюмировал Томиленко.