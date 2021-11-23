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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Мамедов заявил о необходимости усовершенствования механизмов ответственности за незаконное ведение бизнеса в оккупированном Крыму

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Мамедов призвал усовершенствовать привлечение к ответственности тех, кто ведет незаконный бизнес в Крыму
Мамедов призвал усовершенствовать привлечение к ответственности тех, кто ведет незаконный бизнес в Крыму
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Экс-заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов поддержал отмену свободной экономической зоны "Крым". Комментарий по этому поводу он опубликовал в своем Twitter.

Мамедов отметил, что отмена закона "О создании свободной экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" устраняет дискриминацию крымчан.

"Следующий важный шаг – усовершенствование механизмов ответственности за незаконное ведение бизнеса в оккупированном Крыму", – написал он.

Контекст:

Закон о создании свободной экономической зоны "Крым" был принят 12 августа 2014 года, он на 10 лет вводил особый порядок реализации норм регуляторного, бюджетного, налогового и таможенного законодательства Украины, особый режим внутренней и внешней миграции физических лиц и действия валютного и платежных режимов в пределах временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь.

27 сентября 2014 года начала действовать украинская свободная экономическая зона в Крыму. Она предполагала льготные условия для продолжения ведения там хозяйственной деятельности, однако в налоговом законодательстве граждане, оставшиеся проживать на ВОТ, были приравнены к нерезидентам – согласно документу, хозяйственная деятельность юридических лиц, физических лиц и физлиц-предпринимателей, находящихся в Крыму, разрешалась "исключительно после изменения их налогового адреса на другую территорию Украины".

Законопроект №5502-д о признании утратившим силу закона Украины "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" Верховная Рада приняла на внеочередном заседании 1 июля. 19 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, 21 ноября он вступил в силу.

Теги: Крым, экономика, бизнес, Гюндуз Мамедов
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