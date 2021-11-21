Закон о свободной экономической зоне "Крым" утратил силу

"Позорной СЭЗ "Крым", которая позволяла вести экономическую деятельность на временно оккупированных территориях Украины в Крыму и содержала дискриминационные положения в отношении граждан Украины, постоянно проживающих в Крыму, уже не существует", – отметил он.

Законопроект №5502-д о признании утратившим силу закона Украины "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" Верховная Рада приняла на внеочередном заседании 1 июля. 19 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон.

Закон о создании свободной экономической зоны "Крым" был принят 12 августа 2014 года, он на 10 лет вводил особый порядок реализации норм регуляторного, бюджетного, налогового и таможенного законодательства Украины, особый режим внутренней и внешней миграции физических лиц и действия валютного и платежных режимов в пределах временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь.