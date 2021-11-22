В Крыму оккупанты провели военные учения по уничтожению крылатых ракет

"Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" из состава соединений ВВС и ПВО Южного военного округа провели плановое учение по поиску, сопровождению и уничтожению крылатых ракет условного противника", – говорится в сообщении.

По данным российского ведомства, учения оккупантов на украинском полуострове прошли успешно "благодаря высокому уровню подготовки личного состава и возможностям радиолокационных систем".

Россия оккупировала Крым весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. На админгранице между Крымом и материковой частью Украины действует контрольно-пропускной режим.