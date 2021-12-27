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Журналист российской редакции BBC Захаров уехал из РФ из-за слежки

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В Москве Захаров заметил, что за ним следят
В Москве Захаров заметил, что за ним следят
Скриншот: BBC News - Русская служба / YouTube

Журналист "Русской службы BBC" Андрей Захаров, внесенный в реестр СМИ – иностранных агентов, уехал из России из-за того, что за ним следили. Об этом он рассказал в видео, опубликованном на YouTube-канале издания 27 декабря.

"Я заметил за собой довольно беспрецедентную слежку в Москве и уехал в Лондон, где сейчас и нахожусь. Пока непонятно, с чем была связана слежка: с тем, что меня признали иноагентом, или, возможно, с материалом про хакеров из группы Evil Corp, который я делал со своими британскими коллегами", – сказал Захаров.

Минюст РФ включил Андрея Захарова в реестр СМИ-иноагентов 8 октября. В "Русской службе BBC" подчеркивали, что категорически отвергают решение российских властей. В видео на YouTube издание также пообещало оспорить это решение.

"В мире широко известна репутация BBC как независимого и заслуживающего доверия источника информации. В течение 80 лет "Русская служба BBC" является жизненно важным источником точных и непредвзятых новостей для русскоязычной аудитории. У нас выдающаяся команда в Москве и других регионах России. Наш главный приоритет сейчас – поддержать Андрея Захарова, чтобы он и все его коллеги могли продолжить свою работу по освещению событий в России в это важное время", – говорилось в заявлении издания.

Контекст:

Закон об иностранных агентах приняли в России в 2012 году. Любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены.

Попавшие в реестр организации должны периодически отчитываться о своей финансовой деятельности, а также указывать в интернете и во всех публикациях в СМИ, что они являются иностранным агентом. Нарушения могут привести к миллионным штрафам.

В ноябре 2017 года в России принят закон, который позволяет признавать иностранными агентами средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа.

В России иностранными агентами также могут признать физическое лицо, которое распространяет материалы СМИ-иноагентов или участвует в их создании, а также получает деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников.

На данный момент в реестр СМИ-иноагентов включены более 100 человек и организаций, в том числе "Голос Америки", "Радио Свобода", "Крым.Реалии", "Настоящее время", "Медуза"группа Bellingcat"Медиазона".

В конце августа главные редакторы и издатели более 20 независимых российских изданий потребовали аннулировать нынешний список СМИ-иноагентов, отменить законы об "иностранных агентах" и "нежелательных" организациях. Они подписали открытое письмо президенту России Владимиру Путину и другим чиновникам, в котором потребовали аннулировать нынешний список СМИ-иноагентов, а также изменить действующее законодательство об "иностранных агентах". Кремль позднее обещал рассмотреть внесение поправок в закон об "иностранных агентах", сообщало "РИА Новости".

Теги: Россия, СМИ, BBC, журналисты, иностранные агенты, слежка
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