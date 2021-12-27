Журналист российской редакции BBC Захаров уехал из РФ из-за слежки

"Я заметил за собой довольно беспрецедентную слежку в Москве и уехал в Лондон, где сейчас и нахожусь. Пока непонятно, с чем была связана слежка: с тем, что меня признали иноагентом, или, возможно, с материалом про хакеров из группы Evil Corp, который я делал со своими британскими коллегами", – сказал Захаров.

Минюст РФ включил Андрея Захарова в реестр СМИ-иноагентов 8 октября. В "Русской службе BBC" подчеркивали, что категорически отвергают решение российских властей. В видео на YouTube издание также пообещало оспорить это решение.

"В мире широко известна репутация BBC как независимого и заслуживающего доверия источника информации. В течение 80 лет "Русская служба BBC" является жизненно важным источником точных и непредвзятых новостей для русскоязычной аудитории. У нас выдающаяся команда в Москве и других регионах России. Наш главный приоритет сейчас – поддержать Андрея Захарова, чтобы он и все его коллеги могли продолжить свою работу по освещению событий в России в это важное время", – говорилось в заявлении издания.