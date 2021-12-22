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"Диван.ТВ" выступил с инициативой организовать вещание украинских телеканалов на оккупированных территориях

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Представители компании отметили, что это единственный украинский сервис, который с 2014 года предоставляет услуги по ретрансляции украинских телевизионных каналов на временно оккупированных территориях
Представители компании отметили, что это единственный украинский сервис, который с 2014 года предоставляет услуги по ретрансляции украинских телевизионных каналов на временно оккупированных территориях
Фото: versii.com

Представители международного сервиса "Диван.ТВ", который предоставляет доступ к телевидению украинцам по всему миру, предложили объединить общественность, бизнес и государство, чтобы обеспечить жителей оккупированных районов Донбасса и Крыма объективной информацией от украинских телеканалов, а также дополнительными услугами, в том числе "государства онлайн". Об этом они заявили 21 декабря на пресс-конференции в агентстве "Українські новини".

Владелец и инвестор сервиса "Диван.ТВ", гражданин Бельгии Ян Тис отметил, что лучше всего противодействовать российской агрессии в сфере информации можно, используя социальную инженерию с помощью СМИ и других каналов коммуникации. Он добавил, что технологические решения сервиса "Диван.ТВ" позволяют получать доступ к трансляции любого украинского телевизионного канала каждому человеку, который находится на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма.

Он добавил, что на "Диван.ТВ" граждане временно оккупированных территорий и Крыма смогут получить дополнительные услуги от властей Украины, в том числе и образовательные.

"На мой взгляд, это – уникальное предложение как для Украины, так и для мира. От слов перейти к делу. Со своей стороны мы протягиваем руку не только украинцам, но и всем людям доброй воли, которые готовы сотрудничать, даже если у этих людей не совсем честные намерения", – заявил Тис.

"Диван.ТВ" обратился к медиагруппам и правообладателям контента с предложением предоставить гражданам Украины, находящимся на временно оккупированных территориях Украины, возможность получать информацию бесплатно. Авторы инициативы обратились к президенту Украины с просьбой поддержать эту инициативу. Также представители компании отметили, что бизнес и граждане Украины могут поддержать инициативу, прислав своим знакомым на временно оккупированных территориях промокод сервиса.

"Это уникальное предложение, очень важное в условиях гибридной войны, наращивания количества войск на границе Украины и России. Это возможность для всех граждан нашей страны встретить Новый год вместе", – заявила директор компании "Финарт Капитал Инвест" Леся Березовец.

ВИДЕО
Видео: Інформаційне агентство Українські Новини / YouTube
Контекст:

Представители компании отметили, что это единственный украинский сервис, который с 2014 года предоставляет услуги по ретрансляции украинских телевизионных каналов на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым.

На пресс-конференции они также рассказали, что в сентябре этого года 100% уставного капитала ООО "Финарт Капитал Инвест" – предприятия, действующего под брендом "Диван.ТВ", купила люксембургская компания "Татхрах Дженерал Трейдинг".

Накануне продажи в течение 2020–2021 годов должностные лица ООО "Финарт Капитал Инвест", как утверждают представители "Диван.ТВ", незаконно выводили средства из компании и одновременно доводили фирму до банкротства, чтобы скрыть присвоение денег. Представитель собственника в Украине Виктор Захарчук отметил, что по этому делу правоохранительные органы уже начали уголовное производство.

Теги: СМИ, телевидение, Донецк, Крым, Луганск, Донбасс, трансляция, война в Украине
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