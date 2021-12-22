"Диван.ТВ" выступил с инициативой организовать вещание украинских телеканалов на оккупированных территориях

Представители компании отметили, что это единственный украинский сервис, который с 2014 года предоставляет услуги по ретрансляции украинских телевизионных каналов на временно оккупированных территориях Фото: versii.com

Владелец и инвестор сервиса "Диван.ТВ", гражданин Бельгии Ян Тис отметил, что лучше всего противодействовать российской агрессии в сфере информации можно, используя социальную инженерию с помощью СМИ и других каналов коммуникации. Он добавил, что технологические решения сервиса "Диван.ТВ" позволяют получать доступ к трансляции любого украинского телевизионного канала каждому человеку, который находится на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма.

Он добавил, что на "Диван.ТВ" граждане временно оккупированных территорий и Крыма смогут получить дополнительные услуги от властей Украины, в том числе и образовательные.

"На мой взгляд, это – уникальное предложение как для Украины, так и для мира. От слов перейти к делу. Со своей стороны мы протягиваем руку не только украинцам, но и всем людям доброй воли, которые готовы сотрудничать, даже если у этих людей не совсем честные намерения", – заявил Тис.

"Диван.ТВ" обратился к медиагруппам и правообладателям контента с предложением предоставить гражданам Украины, находящимся на временно оккупированных территориях Украины, возможность получать информацию бесплатно. Авторы инициативы обратились к президенту Украины с просьбой поддержать эту инициативу. Также представители компании отметили, что бизнес и граждане Украины могут поддержать инициативу, прислав своим знакомым на временно оккупированных территориях промокод сервиса.

"Это уникальное предложение, очень важное в условиях гибридной войны, наращивания количества войск на границе Украины и России. Это возможность для всех граждан нашей страны встретить Новый год вместе", – заявила директор компании "Финарт Капитал Инвест" Леся Березовец.

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Видео: Інформаційне агентство Українські Новини / YouTube