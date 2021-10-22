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В Латвии лишили лицензии телекомпанию, которая показала сюжет об эффективности селедки против COVID-19. Она ретранслировала российский "Первый канал"

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ПБК считается самым популярным телеканалом на русском языке в Латвии
ПБК считается самым популярным телеканалом на русском языке в Латвии
Фото: depositphotos.com

Национальный совет по радио и телевидению Латвии аннулировал лицензию "Первого балтийского канала Латвия" (ПБК Латвия), который ретранслировал программы российского "Первого канала". Об этом сообщается на сайте регулятора 21 октября.

"Решение было принято потому, что в течение года в работе телеканала "ПБК Латвия" были выявлены три серьезных нарушения закона об электронных СМИ", – говорится в сообщении. 

В первом случае телеканал получил штраф за трансляцию программ, созданных другими СМИ. Повторно ПБК оштрафовали за несоблюдение правила, по которому он должен предоставлять 51% эфирного времени европейской продукции.

Третье нарушение – распространение сведений, несущих угрозу общественному здоровью. В одной из программ, показанных телеканалом, было сказано, что "инфекция COVID-19 – заболевание с низким уровнем заразности, и его можно предотвратить, употребляя в пищу сельдь", сообщили в национальном совете. 

Во всех трех случаях канал был оштрафован, третье по счету нарушение дало возможность аннулировать лицензию.

Вещание должно быть прекращено 26 октября, у канала есть право оспорить это решение в суде.

Согласно данным компании Kantar, в сентябре 2021 года ПБК был третьим по популярности каналом в стране (наряду с каналами на латышском языке). СМИ пишут, что он был также самым популярным русскоязычным каналом в Латвии.

Лицензия канала ПБК была выдана латвийским регулятором в феврале 2015 года сроком на 10 лет. Лицензия принадлежит компании "Pirmais Baltijas Kanāls", которая владеет также лицензиями каналов "Первый балтийский канал Эстония" и "Первый балтийский канал Литва", обе выданы в Латвии.

Как сообщает "Настоящее время", "Первый Балтийский канал" был создан на основе российского государственного "Первого канала" для вещания в странах Балтии, он входит в балтийский медиахолдинг Baltic Media Alliance. 

Контекст:

В 2019 году Латвия запретила транслировать девять русскоязычных телеканалов из-за санкций против российского бизнесмена Юрия Ковальчука, который является их бенефициаром. 

В июyе 2020 года в Латвии запретили вещание семи каналов RT, "потому что они находятся под эффективным контролем, владением и единоличным контролем Дмитрия Киселева, который является объектом санкций, введенных Советом ЕС за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".

В феврале 2021 года в Латвии запретили ретрансляцию 16 российских каналов, среди которых REN TV Baltic и NTV Mir Baltic. По данным главы регулятора, решение приняли, так как не удалось установить, кто представляет эти каналы в Латвии. 

Тогда же регулятор запретил на год вещание телеканала "РТР-Россия". Его также запрещали в 2014-м, 2015-м и 2016 годах и на три месяца в 2019 году.

Решение латвийского регулятора о запрете "РТР-Россия" приветствовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, глава Минкульта Александр Ткаченко поблагодарил Латвию за этот шаг и назвал его хорошим примером для других стран.

В МИД России решение о запрете ретрансляции канала назвали "политическим демаршем".

Теги: СМИ, телевидение, Латвия, Первый канал, российские телеканалы, страны Балтии, медиахолдинг, лицензия, трансляция, Kantar, российское телевидение
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