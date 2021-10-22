В Латвии лишили лицензии телекомпанию, которая показала сюжет об эффективности селедки против COVID-19. Она ретранслировала российский "Первый канал"

"Решение было принято потому, что в течение года в работе телеканала "ПБК Латвия" были выявлены три серьезных нарушения закона об электронных СМИ", – говорится в сообщении.

В первом случае телеканал получил штраф за трансляцию программ, созданных другими СМИ. Повторно ПБК оштрафовали за несоблюдение правила, по которому он должен предоставлять 51% эфирного времени европейской продукции.

Третье нарушение – распространение сведений, несущих угрозу общественному здоровью. В одной из программ, показанных телеканалом, было сказано, что "инфекция COVID-19 – заболевание с низким уровнем заразности, и его можно предотвратить, употребляя в пищу сельдь", сообщили в национальном совете.

Во всех трех случаях канал был оштрафован, третье по счету нарушение дало возможность аннулировать лицензию.

Вещание должно быть прекращено 26 октября, у канала есть право оспорить это решение в суде.

Согласно данным компании Kantar, в сентябре 2021 года ПБК был третьим по популярности каналом в стране (наряду с каналами на латышском языке). СМИ пишут, что он был также самым популярным русскоязычным каналом в Латвии.

Лицензия канала ПБК была выдана латвийским регулятором в феврале 2015 года сроком на 10 лет. Лицензия принадлежит компании "Pirmais Baltijas Kanāls", которая владеет также лицензиями каналов "Первый балтийский канал Эстония" и "Первый балтийский канал Литва", обе выданы в Латвии.

Как сообщает "Настоящее время", "Первый Балтийский канал" был создан на основе российского государственного "Первого канала" для вещания в странах Балтии, он входит в балтийский медиахолдинг Baltic Media Alliance.