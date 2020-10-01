Киселев заявил, что Украина строит в Северодонецке военно-морскую базу

В программе телеканала "Россия 1" телепропагандист Дмитрий Киселев сказал, что Украина за счет иностранной помощи строит четыре новые базы ВМС, одну из них – в Северодонецке Луганской области. На северодонецком городском портале жителей призвали готовиться к морскому купальному сезону.

Из сообщения российского ТВ жители Северодонецка могли узнать, что живут на берегу моря Фото: 06452.com.ua

В эфире программы "Вести недели" на канале "Россия 1" 27 сентября российский пропагандист Дмитрий Киселев заявил, что в Северодонецке Луганской области украинцы строят военно-морскую базу. Фрагмент видео разместил в Youtube Андрей Белых.

Полностью реплика Киселева звучала так: "По программе "Иностранное военное финансирование" Украина получит 16 скоростных катеров с полным комплектом вооружения на сумму $600 млн. Часть этих катеров будут размещены на новой военно-морской базе "Восток" в Бердянске, что на Азовском море. Новые военно-морские базы Украина создает также в Мариуполе Донецкой области, в Северодонецке Луганской области, и в Очакове, что в Николаевской".

ВИДЕО

Видео: Андрей Белых / YouTube

Автор YouTube-канала отреагировал на слова Киселева с юмором: "Пойду запишусь в матросы! Поплывем по Донцу прямо в Азовское море, на военных ракетных катерах".

"Ну что, северодончане, готовимся к морскому купальному сезону?" – поинтересовались на городском портале 06452.com.ua.

От Северодонецка до ближайшего морского побережья около 280 км.