Стефанчук ответил телеканалу "Рада" на сообщение о своей "смерти" песней российской рок-группы

Стефанчук опубликовал клип российской рок-группы "Чайф" на песню "Не спеши", в которой, в частности, есть слова: "Не спеши ты нас хоронить, а у нас еще здесь дела, у нас дома детей мал-мала, да и просто хотелось пожить".

К своему сообщению спикер Рады прикрепил эмодзи "в приподнятом настроении".

Контекст:

15 декабря 2021 года спикер Верховной Рады Стефанчук сообщил в Twitter об обновлении телеканала "Рада". "С сегодняшнего дня он начинает вещание в формате HD. В скором времени зрители увидят не только качественную картинку, но и новые студии, обновленную площадку для брифингов и пресс-конференций", – говорится в сообщении.

11 января телеканал "Рада" продемонстрировал фотографию Стефанчука во время сообщения о смерти Сассоли. В связи с неудачной версткой текстовых и графических блоков бегущая строка с сообщением о смерти Сассоли "затерялась" на фоне большого изображения Стефанчука. В итоге зрители могли прочитать текст "Руслан Стефанчук. Голова Верховної Ради України. РАПТОВО ПОМЕР".