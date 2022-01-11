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Телеканал "Рада" "похоронил" Стефанчука

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Телеканал "Рада" был создан в 1998 году
Телеканал "Рада" был создан в 1998 году
Фото: Сегодня

Парламентский телеканал "Рада" во время прямой трансляции 11 января продемонстрировал фотографию председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука во время сообщения о смерти главы Европарламента Давида Сассоли.

В связи с неудачной версткой текстовых и графических блоков бегущая строка с сообщением о смерти Сассоли "затерялась" на фоне большого изображения Стефанчука. В итоге зрители могли прочитать текст "Руслан Стефанчук. Голова Верховної Ради України. РАПТОВО ПОМЕР".

С левой стороны экрана располагается текст соболезнования, в котором Стефанчук сообщает о том, что ушел из жизни настоящий друг Украины, президент Европарламента Давид Сассоли.

"Во время российской эскалации на границах Украины весной 2021 года он призвал Российскую Федерацию сделать шаг назад. А также неоднократно настаивал на санкциях против России и Беларуси. Выражаю самые искренние соболезнования по поводу тяжелой потери родным, близким и всем друзьям. Вечная память", – привел телеканал соболезнование Стефанчука, которое спикер ВРУ разместил ранее на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/341613264452185

Контекст:

Парламентский телеканал "Рада" создан как Дирекция телерадиопрограмм Верховной Рады Украины в ноябре 1998 года распоряжением председателя ВРУ. Первая передача парламентского телевидения вышла в эфир на Первом национальном канале 23 марта 1999 года, сообщается на сайте телеканала.

Теги: Верховная Рада, Европарламент, курьез, Руслан Стефанчук, Давид-Мария Сассоли, телеканал Рада
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