Телеканал "Рада" "похоронил" Стефанчука

Телеканал "Рада" был создан в 1998 году Фото: Сегодня

В связи с неудачной версткой текстовых и графических блоков бегущая строка с сообщением о смерти Сассоли "затерялась" на фоне большого изображения Стефанчука. В итоге зрители могли прочитать текст "Руслан Стефанчук. Голова Верховної Ради України. РАПТОВО ПОМЕР".

С левой стороны экрана располагается текст соболезнования, в котором Стефанчук сообщает о том, что ушел из жизни настоящий друг Украины, президент Европарламента Давид Сассоли.

"Во время российской эскалации на границах Украины весной 2021 года он призвал Российскую Федерацию сделать шаг назад. А также неоднократно настаивал на санкциях против России и Беларуси. Выражаю самые искренние соболезнования по поводу тяжелой потери родным, близким и всем друзьям. Вечная память", – привел телеканал соболезнование Стефанчука, которое спикер ВРУ разместил ранее на своей странице в Facebook.