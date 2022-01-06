Стефанчук повторно заразился COVID-19

"Новый год начался с новых хлопот – коронавирус 2.0. Пока самочувствие нормальное. Сделал тест только потому, что у дочери поднялась температура. Еще раз призываю всех: не забывайте о масках, дезинфекции рук и дистанции", – заявил Стефанчук.

Он также призвал всех вакцинироваться от COVID-19, отметив, что вакцинация не гарантирует, что человек не заболеет, но поможет избежать тяжелого течения болезни.

"Прошу тех, с кем контактировал в ближайшее время, сдайте тест и будьте здоровы", – добавил политик.