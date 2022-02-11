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ДЕНЬГИ

Компания – организатор пресс-конференции Зеленского выиграла тендеры телеканала Рада на 180 млн грн

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Весь годовой бюджет на 2022 год для телеканала Рада установлен на уровне 378 млн грн
Весь годовой бюджет на 2022 год для телеканала Рада установлен на уровне 378 млн грн
Фото: Телеканал "Рада" / Facebook

Компания "Кинокит", которая занималась организацией пресс-марафона президента Владимира Зеленского и Крымской платформы, в конце 2021 года получила пять контрактов от парламентского канала "Рада" на сумму 180 млн грн. Об этом свидетельствуют данные платформы Prozorro.

Компания получила заказ на подготовку "Утреннего шоу телеканала Рада" за 60 млн грн, программы "День наживо" за 48 млн грн, программы "Новости" за 30 млн грн и "Вечернего шоу канала Рада" за 36 млн грн. Еще 6 млн грн будет уплачено за создание авторских программ.

Три контракта рассчитаны на полгода, два – на весь 2022 год.

ООО "Кинокит" в 2019 году победило в тендере на проведение пресс-конференции президента в столичном KyivFoodMarket. 

Летом 2021 года оно получило госзаказ на мероприятия в рамках Крымской платформы президента Зеленского. 

Контекст:

Весь годовой бюджет на 2022 год для телеканала Рада установлен на уровне 378 млн грн, по сравнению с прошлым годом он вырос в семь раз. Руководитель парламентского канала Вадим Перенчук отказался ответить на вопросы журналистов, какова необходимость в существенном росте расходов на содержание вещателя парламента и кто автор идеи трансформации канала "Рада", который с 15 декабря 2021 года выходит в обновленном формате. Перенчук отметил только, что на обустройство съемочных площадок было израсходовано 2,8 млн грн.

На содержание канала "Рада" из госбюджета потратили: в 2014 году – 11,5 млн грн, в 2015 году – 12,9 млн грн, в 2016 году – 16,7 млн грн, в 2017 году – 45,1 млн грн, в 2018 году – 47,7 млн грн, в 2019 году – 44,3 млн грн, в 2020 году – 49 млн грн, в 2021 году – 56,7 млн грн.

Парламентский телеканал "Рада" создан как Дирекция телерадиопрограмм Верховной Рады Украины в ноябре 1998 года распоряжением председателя ВРУ. Первая передача парламентского телевидения вышла в эфир на Первом национальном канале 23 марта 1999 года, сообщается на сайте телеканала.

Команда президента Украины Владимира Зеленского заинтересована в создании медиахолдинга, в который вошли бы государственные телеканалы "Дом" и "Рада", а также частный "24 канал", писал "Телеграф". Целью появления такого медиаресурса является усиление информационного сопровождения деятельности монобольшинства в Верховной Раде – фракции "Слуга народа", сообщало издание.

3 декабря первый вице-спикер парламента Александр Корниенко опроверг слухи о создании медиахолдинга президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что власть "научной фантастикой не занимается".

15 декабря спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил об обновлении телеканала "Рада". "С сегодняшнего дня он начинает вещание в формате HD. В скором времени зрители увидят не только качественную картинку, но и новые студии, обновленную площадку для брифингов и пресс-конференций", – говорится в сообщении.

СМИ стало известно, что на реформированной "Раде" будут работать бывшие ведущие телеканалов "112 Украина", ZIK, Live, а также блогер Сергей Иванов и политтехнолог Владимир Петров. Петрова 17 декабря после скандала с его высказываниями в адрес экс-канцлера Германии Ангелы Меркель отстранили от эфиров, но уже через несколько дней он вернулся на канал в качестве эксперта.

Теги: телевидение, госбюджет, бюджет, тендер, ProZorro, телеканал Рада
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