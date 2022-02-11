Компания – организатор пресс-конференции Зеленского выиграла тендеры телеканала Рада на 180 млн грн

Весь годовой бюджет на 2022 год для телеканала Рада установлен на уровне 378 млн грн Фото: Телеканал "Рада" / Facebook

Компания получила заказ на подготовку "Утреннего шоу телеканала Рада" за 60 млн грн, программы "День наживо" за 48 млн грн, программы "Новости" за 30 млн грн и "Вечернего шоу канала Рада" за 36 млн грн. Еще 6 млн грн будет уплачено за создание авторских программ.

Три контракта рассчитаны на полгода, два – на весь 2022 год.

ООО "Кинокит" в 2019 году победило в тендере на проведение пресс-конференции президента в столичном KyivFoodMarket.

Летом 2021 года оно получило госзаказ на мероприятия в рамках Крымской платформы президента Зеленского.