Послы G7 после отставки трех судей КСУ призвали утвердить новый порядок отбора судей с участием независимых экспертов

Конституционный Суд Украины на заседании 7 декабря поддержал отставку трех судей – Ирины Завгородней, Сергея Саса и Игоря Слиденко.

Послы отметили, что G7 приняла во внимание отставку трех судей КСУ.

"Для назначений новых судей необходимо принятие нового порядка отбора. Важно, чтобы законопроект №7662 предусматривал значимое привлечение независимых экспертов, включая право решающего голоса", – говорится в заявлении.

#G7 взяли до уваги відставку 3 суддів #КСУ. Для призначень на посаду судді необхідне прийняття нового порядку відбору. Важливо, щоб законопроєкт 7662 передбачав значуще залучення незалежних експертів, зокрема, право вирішального голосу. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) December 9, 2022

Глава правления фонда Dejure, экс-координатор Общественного совета добропорядочности Михаил Жернаков подчеркнул, что Венецианская комиссия в своем последнем выводе относительно законопроекта писала об угрозе политизации (так как половина членов комиссии по отбору судей делегирована властью) и угрозе "тупика", когда голоса международных экспертов и членов комиссии от власти разделятся три на три, что возможно при составе комиссии, который сейчас предполагается законопроектом №7662.

"Мы все это проходили с конкурсом в САП. Почти два года мучились все и в результате чудом, но все равно назначили независимого кандидата. При этом нервов и репутации потеряли все фантастически много", – написал Жернаков.

Он подчеркнул, что речь шла о назначении одного кандидата, а судей КСУ – 18.

"Одно ясно, впрочем: G7, в том числе и ЕС, уже не "проглотят" ни зависимый механизм отбора, ни "внезапное" назначение трех судей от парламента вообще без такого механизма. И это очень хорошо", – подытожил юрист.