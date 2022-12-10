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ПОЛИТИКА

Послы G7 после отставки трех судей КСУ призвали утвердить новый порядок отбора судей с участием независимых экспертов

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В Раде готовится законопроект о новом порядке отбора судей КСУ на конкурсной основе
В Раде готовится законопроект о новом порядке отбора судей КСУ на конкурсной основе
Фото: radiosvoboda.org

Послы стран "Большой семерки" 9 декабря прокомментировали сообщение об отставке трех судей Конституционного Суда Украины. Заявление опубликовано в Twitter.

Конституционный Суд Украины на заседании 7 декабря поддержал отставку трех судей – Ирины Завгородней, Сергея Саса и Игоря Слиденко.

Послы отметили, что G7 приняла во внимание отставку трех судей КСУ.

"Для назначений новых судей необходимо принятие нового порядка отбора. Важно, чтобы законопроект №7662 предусматривал значимое привлечение независимых экспертов, включая право решающего голоса", – говорится в заявлении.

Глава правления фонда Dejure, экс-координатор Общественного совета добропорядочности Михаил Жернаков подчеркнул, что Венецианская комиссия в своем последнем выводе относительно законопроекта писала об угрозе политизации (так как половина членов комиссии по отбору судей делегирована властью) и угрозе "тупика", когда голоса международных экспертов и членов комиссии от власти разделятся три на три, что возможно при составе комиссии, который сейчас предполагается законопроектом №7662.

"Мы все это проходили с конкурсом в САП. Почти два года мучились все и в результате чудом, но все равно назначили независимого кандидата. При этом нервов и репутации потеряли все фантастически много", – написал Жернаков.

Он подчеркнул, что речь шла о назначении одного кандидата, а судей КСУ – 18.

"Одно ясно, впрочем: G7, в том числе и ЕС, уже не "проглотят" ни зависимый механизм отбора, ни "внезапное" назначение трех судей от парламента вообще без такого механизма. И это очень хорошо", – подытожил юрист.

https://www.facebook.com/mzhernakov/posts/pfbid0ujVXxUPyR1ng3FmWsfgkFkzp1h1GQ59oNzfmnDk7c6BZUxMpaDKPn3y4x3nxC2e2l

Контекст:

КСУ состоит из 18 судей – по шесть назначают президент, Верховная Рада и съезд судей. До увольнения трех судей КСУ состоял из 16 человек, теперь в нем осталось только 13 при 12 необходимых для кворума.

24 ноября Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) предоставила срочное заключение по поводу законопроекта №7662), который должен усовершенствовать порядок отбора кандидатур на должность судьи КСУ на конкурсной основе. 6 сентября Рада приняла его в первом чтении.

Кроме того, сейчас у КСУ нет председателя. Предыдущего главу суда Александра Тупицкого президент Украины Владимир Зеленский отстранил в марте 2021 года, так как он фигурирует в деле о подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда. А 15 мая 2022 года у Тупицкого истек официальный срок полномочий судьи КСУ. Несколько раз КСУ безуспешно пытался избрать председателя.

Теги: Конституционный Суд, Венецианская комиссия, Большая семерка, отставка, законопроект, судьи, КСУ, суд, назначение, послы
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