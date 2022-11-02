КСУ признал конституционным закон об отмене депутатской неприкосновенности в Украине

Дело о конституционном контроле вступивших в силу изменений в Конституцию Украины рассматривала на пленарном заседании Большая палата КСУ. По конституционному представлению 50 народных депутатов судьи решали, соответствует ли главному закону страны закон "О внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины (о неприкосновенности народных депутатов Украины)".

Нардепы, инициировавшие рассмотрение, считают что закон был принят с нарушением конституционной процедуры, и, следовательно, является неконституционным.

"Придя к выводу, что конституционная процедура рассмотрения, принятия и вступления в силу закона не была нарушена, Конституционный Суд Украины признал оспариваемый закон соответствующим Конституции Украины", – говорится в сообщении.

Текст решения и его резюме обещают опубликовать на официальном сайте КСУ 2 ноября.

В январе 2020 года нардепы от существовавшей тогда фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Василий Нимченко, Нестор Шуфрич и Александр Пузанов внесли в Конституционный Суд представление об обжаловании принятого Верховной Радой закона об отмене депутатской неприкосновенности. Подписи поставили 50 нардепов.