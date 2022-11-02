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КСУ признал конституционным закон об отмене депутатской неприкосновенности в Украине

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КСУ рассмотрел обращение 50 нардепов
КСУ рассмотрел обращение 50 нардепов
Фото: radiosvoboda.org

Конституционный Суд Украины (КСУ) 1 ноября признал закон об отмене депутатской неприкосновенности в стране соответствующим Конституции. Об этом сообщила пресс-служба КСУ.

Дело о конституционном контроле вступивших в силу изменений в Конституцию Украины рассматривала на пленарном заседании Большая палата КСУ. По конституционному представлению 50 народных депутатов судьи решали, соответствует ли главному закону страны закон "О внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины (о неприкосновенности народных депутатов Украины)".

Нардепы, инициировавшие рассмотрение, считают что закон был принят с нарушением конституционной процедуры, и, следовательно, является неконституционным. 

"Придя к выводу, что конституционная процедура рассмотрения, принятия и вступления в силу закона не была нарушена, Конституционный Суд Украины признал оспариваемый закон соответствующим Конституции Украины", – говорится в сообщении.

Текст решения и его резюме обещают опубликовать на официальном сайте КСУ 2 ноября.

В январе 2020 года нардепы от существовавшей тогда фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Василий Нимченко, Нестор Шуфрич и Александр Пузанов внесли в Конституционный Суд представление об обжаловании принятого Верховной Радой закона об отмене депутатской неприкосновенности. Подписи поставили 50 нардепов.

Контекст:

30 августа 2019 года Верховная Рада поддержала проект постановления №1095 об ограничении неприкосновенности парламентариев и предварительно согласовала внесенный в феврале 2017 года пятым президентом Украины Петром Порошенко законопроект №7203. Этот документ 20 июня 2018 года Конституционный Суд Украины признал соответствующим Основному закону.

3 сентября 2019 года Верховная Рада приняла закон в целом. 11 сентября закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. С 1 января 2020 года закон №27-IX вступил в силу и в Украине перестала действовать неприкосновенность для народных депутатов Украины. 

Кроме этого, 18 декабря 2019 года был принят во втором чтении закон о полномочиях генерального прокурора открывать уголовные производства в отношении нардепов. 

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро призывали президента ветировать закон, так как он, по их мнению, снизит эффективность расследования преступлений, совершенных при участии действующих парламентариев. 

Зеленский подписал этот закон, он также вступил в силу с 1 января 2020 года. 

Теги: конституция, Конституционный Суд, народные депутаты, неприкосновенность, законодательство, закон, КСУ, изменения в Конституцию
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