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Верховная Рада приняла в целом законопроект "О медиа", его поддержали почти 300 нардепов – Железняк

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Профильный комитет Рады рекомендовал принять законопроект
Профильный комитет Рады рекомендовал принять законопроект
Фото: Голос / Facebook

На заседании Верховной Рады 13 декабря был принят в целом законопроект "О медиа", сообщил в Telegrаm народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

"№2693-д – проект закона "О медиа" – [принят] в целом (299 [голосов за])", – написал он.

В карточке документа на сайте Рады эта информация пока не отображена.

6 декабря парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде принять проект закона "О медиа" (№2693-д) во втором чтении и в целом.

Контекст:

Законопроект "О медиа" №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. В первом чтении Рада рассматривала проект закона 19 мая 2020 года и отправила его на доработку

Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. После этого в Раде зарегистрировали другие законопроекты о медиа, в том числе №2693-д. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко обещал, что замечания представителей украинских СМИ и Совета Европы учтут. 30 августа 2022 года Рада приняла законопроект №2693-д за основу.

Обновление национального законодательства в сфере аудиовизуальных услуг является одним из обязательств Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации с Европейским союзом, выполнение которого необходимо для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Согласно сравнительно-правовому анализу, который обнародовали "Українські новини", только 10% положений законопроекта касается директивы ЕС, все остальное – новшества украинских разработчиков.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Верховная Рада, СМИ, законопроект, заседание, законопроект о медиа, Ярослав Железняк, нардеп, медиа
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