ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Профильный комитет рекомендовал Раде принять в целом законопроект "О медиа"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Потураев отметил, что дискуссии вокруг документа сводятся к защите украинского информационного пространства
Потураев отметил, что дискуссии вокруг документа сводятся к защите украинского информационного пространства
Фото: rada.gov.ua

Парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики 6 декабря рекомендовал Верховной Раде принять проект закона "О медиа" (№ 2693-д) во втором чтении и в целом. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Верховной Рады.

В пресс-службе отметили, что при подготовке законопроекта ко второму чтению поступило более 2300 предложений от субъектов права законодательной инициативы. Также в комитет поступили обращения и предложения от Минобороны, СБУ, Минцифры, Минобразования, омбудсмена и языкового омбудсмена, Госкино, Национального союза журналистов и других учреждений.

На заседании 6 декабря 2022 года комитет завершил рассмотрение сравнительной таблицы к проекту. 

Один из авторов документа, глава комитета Никита Потураев (фракция "Слуга народа") поблагодарил коллег-нардепов за работу над законопроектом.

"У нас есть разногласия, однако эти разногласия не свидетельствуют о том, что коллеги, которые сегодня воздержались от голосования, против защиты украинского информационного пространства. Все – за. И все дискуссии сегодня только о том, чтобы наилучшим образом защитить наше информационное пространство и защитить права и свободы наших украинских медиа", – заявил Потураев.

В пресс-службе Рады отметили, что "О медиа" – один из "евроинтеграционных законов".

"Главные цели документа касаются уменьшения частного интереса в медийной сфере, усиления роли независимого медийного регулятора, имплементации Директивы ЕС об аудиовизуальных медиауслугах", – говорится в сообщении. 

Контекст:

Законопроект "О медиа" №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года.

В первом чтении Верховная Рада рассматривала проект закона 19 мая 2020 года и отправила его на доработку. 30 августа 2022 года Рада приняла его за основу

Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. В 2020 году зарегистрировали и другие законопроекты о медиа.

Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко обещал, что замечания представителей украинских СМИ и Совета Европы учтут.

Обновление национального законодательства в сфере аудиовизуальных услуг является одним из обязательств Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации с Европейским союзом, выполнение которого необходимо для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Согласно сравнительно-правовому анализу, который обнародовали "Українські новини", только 10% положений законопроекта касается директивы ЕС, все остальное – новшества украинских разработчиков.

20 сентября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала привести украинский законопроект о медиа в соответствие со стандартами ЕС.

Теги: Верховная Рада, СМИ, евроинтеграция, законодательство, журналисты, парламент, комитет, законопроект, Никита Потураев, законопроект о медиа, медиа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
38-летний Остапчук рассказал, с кем и где живут его дети от первого брака
38-летний Остапчук рассказал, с кем и где живут его дети от первого брака
"Это не очень традиционные отношения". 54-летняя Матвеева рассказала о возлюбленном, который младше ее на 20 лет
"Это не очень традиционные отношения". 54-летняя Матвеева рассказала о возлюбленном, который младше ее на 20 лет
"Гомицидоман, который открыто "трубит". Невзоров озвучил психиатрический диагноз Соловьева
"Гомицидоман, который открыто "трубит". Невзоров озвучил психиатрический диагноз Соловьева
"Я не одна". Василиса Фролова заявила, что проживает в ОАЭ вместе с мужем – бывшим украинским телепродюсером
"Я не одна". Василиса Фролова заявила, что проживает в ОАЭ вместе с мужем – бывшим украинским телепродюсером
Дорофеева показала, как выглядит утром с маской на лице
Дорофеева показала, как выглядит утром с маской на лице
Боржемская назвала продукты, которые обязательно должны быть дома
Боржемская назвала продукты, которые обязательно должны быть дома
"Сексуально и страстно". В сети обнародовали архивное фото Рианны без нижнего белья
"Сексуально и страстно". В сети обнародовали архивное фото Рианны без нижнего белья
"Не бывает талантливых убийц или полководцев". Макаревич высказался о людях, определяющих события в мире
"Не бывает талантливых убийц или полководцев". Макаревич высказался о людях, определяющих события в мире
Цимбалюк показал страстный поцелуй с новой возлюбленной
Цимбалюк показал страстный поцелуй с новой возлюбленной
"Думала, будут радоваться, а они сказали, что я безответственная". Tarabarova рассказала о шокирующей реакции близких на ее беременность
"Думала, будут радоваться, а они сказали, что я безответственная". Tarabarova рассказала о шокирующей реакции близких на ее беременность
"Дошла до рекламы дерьма российского". 59-летняя Лолита опозорилась, расхваливая пуховик с "броником"
"Дошла до рекламы дерьма российского". 59-летняя Лолита опозорилась, расхваливая пуховик с "броником"
"Чарующая красота". 53-летняя Лопес снялась, расставив ноги и показав лицо крупным планом
"Чарующая красота". 53-летняя Лопес снялась, расставив ноги и показав лицо крупным планом
Полякова на грузинских "Танцах со звездами" станцевала пасодобль под гимн сечевых стрельцов. Видео
Полякова на грузинских "Танцах со звездами" станцевала пасодобль под гимн сечевых стрельцов. Видео
"Какая-то фантастика, но это помогает". Жена Тигипко рассказала, что ест на ночь, чтобы похудеть
"Какая-то фантастика, но это помогает". Жена Тигипко рассказала, что ест на ночь, чтобы похудеть
"Огонь огненный". Дорофеева показала, как гримируют ее тело за кулисами
"Огонь огненный". Дорофеева показала, как гримируют ее тело за кулисами
Time назвал малайзийскую актрису Мишель Йео иконой 2022 года
Time назвал малайзийскую актрису Мишель Йео иконой 2022 года
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Тобой я не могу насытиться. Всегда хочу секс с утра, ты вечером". 45-летняя Малахова рассказала о браке с мужем, который младше на 10 лет (298378)
2
Кулеба прокомментировал снимок, на котором запечатлен 30-летним на пляже с длинными волосами и сигарой во рту. Фото (158301)
3
"Пусенок", "Чудо". Дорофеева показала живот (78747)
4
"Будешь счастлива обязательно", "Найди себе украинца". Grosu после отъезда бойфренда из Украины в Москву записала песню о разлуке с любимым (66131)
5
"Перебор", "Бабка Ежка", "Как из фильма ужасов". Волочкова возмутила сеть, снявшись в образе ангела (50699)
6
Lida Lee: Я пришла на кастинг к одному известному продюсеру, и первый вопрос был: "Поднимите кофточку" (46371)
7
"Это изменило ему картинку мира". Экс-ведущая канала "Прямий" озвучила причину, которая мешает Порошенко "выглядеть адекватным" (42360)
8
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак показала сцену их ссоры. Видео (34975)
 
 
 
 