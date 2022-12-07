Профильный комитет рекомендовал Раде принять в целом законопроект "О медиа"

В пресс-службе отметили, что при подготовке законопроекта ко второму чтению поступило более 2300 предложений от субъектов права законодательной инициативы. Также в комитет поступили обращения и предложения от Минобороны, СБУ, Минцифры, Минобразования, омбудсмена и языкового омбудсмена, Госкино, Национального союза журналистов и других учреждений.
На заседании 6 декабря 2022 года комитет завершил рассмотрение сравнительной таблицы к проекту.
Один из авторов документа, глава комитета Никита Потураев (фракция "Слуга народа") поблагодарил коллег-нардепов за работу над законопроектом.
"У нас есть разногласия, однако эти разногласия не свидетельствуют о том, что коллеги, которые сегодня воздержались от голосования, против защиты украинского информационного пространства. Все – за. И все дискуссии сегодня только о том, чтобы наилучшим образом защитить наше информационное пространство и защитить права и свободы наших украинских медиа", – заявил Потураев.
В пресс-службе Рады отметили, что "О медиа" – один из "евроинтеграционных законов".
"Главные цели документа касаются уменьшения частного интереса в медийной сфере, усиления роли независимого медийного регулятора, имплементации Директивы ЕС об аудиовизуальных медиауслугах", – говорится в сообщении.
Контекст:
Законопроект "О медиа" №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года.
В первом чтении Верховная Рада рассматривала проект закона 19 мая 2020 года и отправила его на доработку. 30 августа 2022 года Рада приняла его за основу.
Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.
Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. В 2020 году зарегистрировали и другие законопроекты о медиа.
Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко обещал, что замечания представителей украинских СМИ и Совета Европы учтут.
Обновление национального законодательства в сфере аудиовизуальных услуг является одним из обязательств Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации с Европейским союзом, выполнение которого необходимо для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Согласно сравнительно-правовому анализу, который обнародовали "Українські новини", только 10% положений законопроекта касается директивы ЕС, все остальное – новшества украинских разработчиков.
20 сентября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала привести украинский законопроект о медиа в соответствие со стандартами ЕС.