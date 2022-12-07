Профильный комитет рекомендовал Раде принять в целом законопроект "О медиа"

Потураев отметил, что дискуссии вокруг документа сводятся к защите украинского информационного пространства Фото: rada.gov.ua

В пресс-службе отметили, что при подготовке законопроекта ко второму чтению поступило более 2300 предложений от субъектов права законодательной инициативы. Также в комитет поступили обращения и предложения от Минобороны, СБУ, Минцифры, Минобразования, омбудсмена и языкового омбудсмена, Госкино, Национального союза журналистов и других учреждений.

На заседании 6 декабря 2022 года комитет завершил рассмотрение сравнительной таблицы к проекту.