СМИ не ознакомили с окончательным вариантом законопроекта "О медиа", заявили в НСЖУ. В Раде говорят, что его могут принять в ближайшее время

"Журналистов и медиа с окончательным вариантом законопроекта, к сожалению, никто не ознакомил. Закон, который может кардинально изменить медиаландшафт, существенно повлиять на работу журналистов, ввести для СМИ новые механизмы наказания, может быть принят без какого-либо представления медиасообществу", – сказал он.
По словам Томиленко, "уже сейчас очевидно, что в случае одобрения этот законопроект повлечет для СМИ, которые с ним не знакомы и мнение которых не учтено, множество проблем".
6 декабря парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде принять проект закона "О медиа" (№2693-д) во втором чтении и в целом.
Нардеп от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар сообщила 7 декабря в Facebook, что законопроект о медиа могут проголосовать "уже в ближайшее время".
Законопроект "О медиа" №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года.
В первом чтении Верховная Рада рассматривала проект закона 19 мая 2020 года и отправила его на доработку. 30 августа 2022 года Рада приняла его за основу.
Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.
Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. В 2020 году зарегистрировали и другие законопроекты о медиа.
Ткаченко обещал, что замечания представителей украинских СМИ и Совета Европы учтут.
Обновление национального законодательства в сфере аудиовизуальных услуг является одним из обязательств Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации с Европейским союзом, выполнение которого необходимо для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Согласно сравнительно-правовому анализу, который обнародовали "Українські новини", только 10% положений законопроекта касается директивы ЕС, все остальное – новшества украинских разработчиков.
20 сентября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала привести украинский законопроект о медиа в соответствие со стандартами ЕС.