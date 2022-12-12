СМИ не ознакомили с окончательным вариантом законопроекта "О медиа", заявили в НСЖУ. В Раде говорят, что его могут принять в ближайшее время

"Журналистов и медиа с окончательным вариантом законопроекта, к сожалению, никто не ознакомил. Закон, который может кардинально изменить медиаландшафт, существенно повлиять на работу журналистов, ввести для СМИ новые механизмы наказания, может быть принят без какого-либо представления медиасообществу", – сказал он.

По словам Томиленко, "уже сейчас очевидно, что в случае одобрения этот законопроект повлечет для СМИ, которые с ним не знакомы и мнение которых не учтено, множество проблем".

6 декабря парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде принять проект закона "О медиа" (№2693-д) во втором чтении и в целом.

Нардеп от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар сообщила 7 декабря в Facebook, что законопроект о медиа могут проголосовать "уже в ближайшее время".