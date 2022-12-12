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ПОЛИТИКА

СМИ не ознакомили с окончательным вариантом законопроекта "О медиа", заявили в НСЖУ. В Раде говорят, что его могут принять в ближайшее время

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Профильный комитет Рады рекомендовал принять закон "О медиа"
Профильный комитет Рады рекомендовал принять закон "О медиа"
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Если Верховная Рада примет законопроект "О медиа" в его нынешнем доработанном видео, то это существенно повлияет на работу СМИ, заявил глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко. Об этом 12 декабря сообщил сайт НСЖУ.

"Журналистов и медиа с окончательным вариантом законопроекта, к сожалению, никто не ознакомил. Закон, который может кардинально изменить медиаландшафт, существенно повлиять на работу журналистов, ввести для СМИ новые механизмы наказания, может быть принят без какого-либо представления медиасообществу", – сказал он.

По словам Томиленко, "уже сейчас очевидно, что в случае одобрения этот законопроект повлечет для СМИ, которые с ним не знакомы и мнение которых не учтено, множество проблем".

6 декабря парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде принять проект закона "О медиа" (№2693-д) во втором чтении и в целом.

Нардеп от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар сообщила 7 декабря в Facebook, что законопроект о медиа могут проголосовать "уже в ближайшее время".

https://www.facebook.com/vsiumar/posts/pfbid0zaP8qSVchapQdGN2JRjdtYMjtmkNg7NNGchtSbvmvpGpR1iDPBodKyoJA1s9Atf6l

Контекст:

Законопроект "О медиа" №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года.

В первом чтении Верховная Рада рассматривала проект закона 19 мая 2020 года и отправила его на доработку. 30 августа 2022 года Рада приняла его за основу.

Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. В 2020 году зарегистрировали и другие законопроекты о медиа.

Ткаченко обещал, что замечания представителей украинских СМИ и Совета Европы учтут.

Обновление национального законодательства в сфере аудиовизуальных услуг является одним из обязательств Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации с Европейским союзом, выполнение которого необходимо для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Согласно сравнительно-правовому анализу, который обнародовали "Українські новини", только 10% положений законопроекта касается директивы ЕС, все остальное – новшества украинских разработчиков.

20 сентября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала привести украинский законопроект о медиа в соответствие со стандартами ЕС.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Верховная Рада, Виктория Сюмар, законодательство, журналисты, закон, законопроект, НСЖУ, Сергей Томиленко, законопроект о медиа, медиа
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