Ткаченко считает, что закон "О медиа" в Украине могут принять в ноябре

"Я думаю, с законом будет все окей, он будет принят после обсуждения поправок, которых, кажется, подали уже несколько сотен, в парламенте в ближайшее время. Я надеюсь, где-то в ноябре это станет возможным", – сказал он.

Министр заявил, что против закона выступали, в частности, "медведчуковские каналы" и те, кто занимался "продвижением российских нарративов". Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, который, по его словам, "последовательно" критикует законопроект, Ткаченко назвал человеком, который "так же активно поддерживал все медведчуковские СМИ, которые он считал светочами свободы слова в Украине".