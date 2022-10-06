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ПОЛИТИКА

Ткаченко считает, что закон "О медиа" в Украине могут принять в ноябре

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Ткаченко напомнил, что к законопроекту поданы поправки
Ткаченко напомнил, что к законопроекту поданы поправки
Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

В ближайшее время в Украине примут закон "О медиа". Такое мнение министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко выразил "Радіо Свобода" в интервью, которое было опубликовано 5 октября.

"Я думаю, с законом будет все окей, он будет принят после обсуждения поправок, которых, кажется, подали уже несколько сотен, в парламенте в ближайшее время. Я надеюсь, где-то в ноябре это станет возможным", – сказал он.

Министр заявил, что против закона выступали, в частности, "медведчуковские каналы" и те, кто занимался "продвижением российских нарративов". Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, который, по его словам, "последовательно" критикует законопроект, Ткаченко назвал человеком, который "так же активно поддерживал все медведчуковские СМИ, которые он считал светочами свободы слова в Украине". 

Контекст:

Законопроект "О медиа" №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года.

В первом чтении Верховная Рада рассматривала проект закона 19 мая 2020 года и отправила его на доработку. 30 августа 2022 года Рада приняла его за основу

Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. В 2020 году зарегистрировали и другие законопроекты о медиа.

Ткаченко обещал, что замечания представителей украинских СМИ и Совета Европы учтут.

Обновление национального законодательства в сфере аудиовизуальных услуг является одним из обязательств Украины согласно Соглашению об ассоциации с Европейским союзом, выполнение которого необходимо для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Согласно сравнительно-правовому анализу, который обнародовали "Українські новини", только 10% положений законопроекта касается директивы ЕС, все остальное – новшества украинских разработчиков.

20 сентября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала привести украинский законопроект о медиа в соответствие со стандартами ЕС.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Верховная Рада, СМИ, Александр Ткаченко, закон, Сергей Томиленко, законопроект о медиа, медиа
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