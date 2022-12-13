Европейская федерация журналистов призывает Украину отложить рассмотрение законопроекта о медиа

В НСЖУ считают, что законопроект о медиа не стоит рассматривать до завершения войны Фото: depositphotos.com

Заявление опубликовано на сайте НСЖУ, в нем подчеркивается, что законопроект №2693-д противоречивый, и обращается внимание на критику проекта рядом западных партнеров.

"Анализ законопроекта "О медиа" заставляет констатировать, что он допускает внедрение инструментов цензуры и существенное ограничение свободы слова в Украине. Законопроект предусматривает не регулирование медиасферы, а по сути установление отношений подчиненности, когда медиа становятся подконтрольными власти. Свободные выборы и свободные медиа – это главное, что отличает общественное устройство Украины от режима диктаторской России. НСЖУ требует отложить рассмотрение законопроекта "О медиа" до победы Украины. Для выполнения Директивы ЕС об аудиовизуальных медиауслугах можно зарегистрировать часть законопроекта "О медиа", которая предусматривает регулирование аудиовизуальных услуг, отдельным законопроектом и немедленно его принять. Эта важнейшая часть охватывает только 10% текста законопроекта и не вызывает нареканий", – говорится в заявлении.

В НСЖУ призывают "не нарушать национальное единство" принятием этого законопроекта.

Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьереш опубликовал в Twitter это заявление.

"Украина. Предлагаемая реформа закона о медиа представляет серьезную угрозу для свободы СМИ. Европейская федерация журналистов призывает правительство отложить принятие законопроекта", – подчеркнул он.