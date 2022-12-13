Европейская федерация журналистов призывает Украину отложить рассмотрение законопроекта о медиа

Заявление опубликовано на сайте НСЖУ, в нем подчеркивается, что законопроект №2693-д противоречивый, и обращается внимание на критику проекта рядом западных партнеров.
"Анализ законопроекта "О медиа" заставляет констатировать, что он допускает внедрение инструментов цензуры и существенное ограничение свободы слова в Украине. Законопроект предусматривает не регулирование медиасферы, а по сути установление отношений подчиненности, когда медиа становятся подконтрольными власти. Свободные выборы и свободные медиа – это главное, что отличает общественное устройство Украины от режима диктаторской России. НСЖУ требует отложить рассмотрение законопроекта "О медиа" до победы Украины. Для выполнения Директивы ЕС об аудиовизуальных медиауслугах можно зарегистрировать часть законопроекта "О медиа", которая предусматривает регулирование аудиовизуальных услуг, отдельным законопроектом и немедленно его принять. Эта важнейшая часть охватывает только 10% текста законопроекта и не вызывает нареканий", – говорится в заявлении.
В НСЖУ призывают "не нарушать национальное единство" принятием этого законопроекта.
Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьереш опубликовал в Twitter это заявление.
"Украина. Предлагаемая реформа закона о медиа представляет серьезную угрозу для свободы СМИ. Европейская федерация журналистов призывает правительство отложить принятие законопроекта", – подчеркнул он.
#Ukraine: Proposed media law reform poses serious threat to #MediaFreedom. The @EFJEUROPE calls on the government to postpone the bill.@nsju_org @profspilka_nmpu @Stommedia @VeraJourova @OSCE_RFoM @MarijaPBuric https://t.co/oaoxjRRupg— Ricardo Gutiérrez (@Molenews1) December 13, 2022
Законопроект "О медиа" №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. В первом чтении Рада рассматривала проект закона 19 мая 2020 года и отправила его на доработку.
Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стриминговых сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.
Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. После этого в Раде зарегистрировали другие законопроекты о медиа, в том числе №2693-д. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко обещал, что замечания представителей украинских СМИ и Совета Европы учтут.
Обновление национального законодательства в сфере аудиовизуальных услуг является одним из обязательств Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации с Европейским союзом, выполнение которого необходимо для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.
30 августа Верховная Рада приняла в первом чтении доработанный законопроект №2693-д "О медиа". Большинство голосов за законопроект дали нардепы от "Слуги народа". Согласно сравнительно-правовому анализу, который обнародовали "Українські новини", только 10% положений законопроекта касается директивы ЕС, все остальное – новшества украинских разработчиков.
В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что украинский законопроект о медиа необходимо привести в соответствие со стандартами ЕС.