Украина хочет создать децентрализованную энергосистему, которую не разрушить ракетными ударами – Зеленский

Об этом 28 декабря в Раде в ходе ежегодного послания рассказал президент Владимир Зеленский. Видеозапись его выступления опубликована в Facebook Офиса президента.

"Мы должны стать – и станем, потому что нет выхода – станем лидером в построении современной "зеленой" энергетики. Это позволит создать децентрализованную энергосистему, которую не разрушить ракетными ударами, – отметил Зеленский. – Сегодня – все видят – это опасно, когда города зависят от нескольких больших тепло- или электростанций. Современный город нуждается в децентрализованных источниках энергии. Только "зеленая" энергетика может это обеспечить".

По словам президента, "имея лидерские позиции в такой энергетике и развивая атомную генерацию, а также водородную энергетику", можно "обеспечить потребности Украины, а в мирное время – и Европы".

"Это будет историческое усиление роли Украины в Европе. Мы можем, а значит, должны стать одним из гарантов европейской энергобезопасности. И это задача, задача на завтра", – подчеркнул Зеленский.

Сегодня же задача – пройти зиму, добавил он.

Зеленский выразил благодарность странам и компаниям, международным организациям и людям, которые поставляют Украине оборудование и оказывают финансовую поддержку, чтобы обеспечить население светом, теплом и связью.

Зеленский выступил в Раде на последнем в 2022 году заседании парламента. Из-за воздушной тревоги выступление президента было отложено на полтора часа, а само выступление продлилось 52 минуты.