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Украина хочет создать децентрализованную энергосистему, которую не разрушить ракетными ударами – Зеленский

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Украина должна стать одним из гарантов европейской энергобезопасности, отметил Зеленский
Украина должна стать одним из гарантов европейской энергобезопасности, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Украина на фоне ракетных атак России по энергообъектам страны хочет стать лидером в трансформации своей энергетики для противодействия любым угрозам – военным, политическим, экономическим или даже климатическим.

Об этом 28 декабря в Раде в ходе ежегодного послания рассказал президент Владимир Зеленский. Видеозапись его выступления опубликована в Facebook Офиса президента.

"Мы должны стать – и станем, потому что нет выхода – станем лидером в построении современной "зеленой" энергетики. Это позволит создать децентрализованную энергосистему, которую не разрушить ракетными ударами, – отметил Зеленский. – Сегодня – все видят – это опасно, когда города зависят от нескольких больших тепло- или электростанций. Современный город нуждается в децентрализованных источниках энергии. Только "зеленая" энергетика может это обеспечить".

По словам президента, "имея лидерские позиции в такой энергетике и развивая атомную генерацию, а также водородную энергетику", можно "обеспечить потребности Украины, а в мирное время – и Европы".

"Это будет историческое усиление роли Украины в Европе. Мы можем, а значит, должны стать одним из гарантов европейской энергобезопасности. И это задача, задача на завтра", – подчеркнул Зеленский.

Сегодня же задача – пройти зиму, добавил он.

Зеленский выразил благодарность странам и компаниям, международным организациям и людям, которые поставляют Украине оборудование и оказывают финансовую поддержку, чтобы обеспечить население светом, теплом и связью.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/712804240426822/

Зеленский выступил в Раде на последнем в 2022 году заседании парламента. Из-за воздушной тревоги выступление президента было отложено на полтора часа, а само выступление продлилось 52 минуты.

Контекст:

Россия этой осенью и зимой совершила девять массированных ракетных атак на украинскую энергетику, не считая обстрелов меньшего масштаба. В стране стали вводить временные отключения света

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил 27 декабря об уменьшении количества аварийных отключений электроэнергии в Украине после ракетных атак РФ по энергообъектам страны.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, климат, энергетика, угрозы, электроэнергия, Владимир Зеленский, парламент, обстрелы, Европа, президент, инфраструктура, энергобезопасность, заседание, зеленая энергетика, энергосистема
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