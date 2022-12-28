Украинскую энергосистему поднимают "всем миром". Кулеба рассказал о последних договоренностях с "энергетической коалицией"

"Всем миром поднимаем энергосистему Украины после российских ударов. В помощь Украине сегодня работает целая энергетическая коалиция", – написал Кулеба.

Он перечислил новые договоренности, которых удалось достичь за последние две недели:

"Мы благодарны нашим друзьям за помощь! Вместе мы пройдем эту сложную зиму и одолеем российский террор", – подытожил министр.

В середине декабря премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что для прохождения зимы Украине нужно еще около 17 тыс. крупных промышленных генераторных установок.

Контекст:

Россия этой осенью и зимой совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику: по последним подсчетам "Укрэнерго", девять волн ракетных ударов и 12 атак беспилотников.

После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.