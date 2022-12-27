Подписчики азербайджанского Telegram-канала собрали почти $40 тыс. на 15 генераторов для Украины

22 декабря груз был передан в Киеве представителям харьковской благотворительной организации "Відродження України", генераторы уже установили в наиболее пострадавших населенных пунктах Харьковской области. Один из них обеспечивает теплом и светом три улицы поселка Слатино, жители которого в результате российских ударов по инфраструктуре остались без электроэнергии.
"Выражаем искреннюю благодарность азербайджанскому народу и изданию AzFront за неравнодушие и искреннюю помощь", – написал 23 декабря посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский в своем Facebook.
"С начала украинско-российской войны народ Азербайджана одним из первых поддержал украинский народ. 10 месяцев ощущаем помощь азербайджанцев. Украинско-азербайджанская дружба есть, и она нерушима!" – написал на своей Facebook-странице первый заместитель председателя Харьковской районной государственной администрации Владимир Усов.
Дети из Азербайджана записали видеообращение со словами поддержки украинцев.
Россия этой осенью и зимой совершила девять массированных ракетных атак на украинскую энергетику.
После ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Самая сложная ситуация остается в центральном регионе и Киеве, а также в прифронтовых регионах на востоке и юге, информировали в "Укрэнерго" 24 декабря, дефицит мощности в энергосистеме страны значительный.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.