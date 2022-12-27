Подписчики азербайджанского Telegram-канала собрали почти $40 тыс. на 15 генераторов для Украины

22 декабря груз был передан в Киеве представителям харьковской благотворительной организации "Відродження України", генераторы уже установили в наиболее пострадавших населенных пунктах Харьковской области. Один из них обеспечивает теплом и светом три улицы поселка Слатино, жители которого в результате российских ударов по инфраструктуре остались без электроэнергии.

"Выражаем искреннюю благодарность азербайджанскому народу и изданию AzFront за неравнодушие и искреннюю помощь", – написал 23 декабря посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский в своем Facebook.

"С начала украинско-российской войны народ Азербайджана одним из первых поддержал украинский народ. 10 месяцев ощущаем помощь азербайджанцев. Украинско-азербайджанская дружба есть, и она нерушима!" – написал на своей Facebook-странице первый заместитель председателя Харьковской районной государственной администрации Владимир Усов.

Дети из Азербайджана записали видеообращение со словами поддержки украинцев.

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