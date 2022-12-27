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Подписчики азербайджанского Telegram-канала собрали почти $40 тыс. на 15 генераторов для Украины

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22 декабря груз был передан в Киеве
22 декабря груз был передан в Киеве
Фото: trend.az

Более 170 подписчиков азербайджанского Telegram-канала AzFront в городах Баку, Сумгаит и Гянджа приняли участие в сборе средств в поддержку украинцев. Они собрали почти $40 тыс., купили на эти деньги 15 мощных генераторов и оплатили их доставку в Украину. Об этом 26 декабря сообщил "5 канал".

22 декабря груз был передан в Киеве представителям харьковской благотворительной организации "Відродження України", генераторы уже установили в наиболее пострадавших населенных пунктах Харьковской области. Один из них обеспечивает теплом и светом три улицы поселка Слатино, жители которого в результате российских ударов по инфраструктуре остались без электроэнергии.

"Выражаем искреннюю благодарность азербайджанскому народу и изданию AzFront за неравнодушие и искреннюю помощь", – написал 23 декабря посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский в своем Facebook.

https://www.facebook.com/vladyslav.kanevskyi/posts/pfbid036SUE82df112mYirJMEknkBAfCVcq3cxzAPDYAmDc8zs6GHti41ijvQLBSh77dJiPl

"С начала украинско-российской войны народ Азербайджана одним из первых поддержал украинский народ. 10 месяцев ощущаем помощь азербайджанцев. Украинско-азербайджанская дружба есть, и она нерушима!" – написал на своей Facebook-странице первый заместитель председателя Харьковской районной государственной администрации Владимир Усов.

Дети из Азербайджана записали видеообращение со словами поддержки украинцев.

ВИДЕО
Видео: 5 канал / YouTube
Контекст:

Россия этой осенью и зимой совершила девять массированных ракетных атак на украинскую энергетику. 

После ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС

Самая сложная ситуация остается в центральном регионе и Киеве, а также в прифронтовых регионах на востоке и юге, информировали в "Укрэнерго" 24 декабря, дефицит мощности в энергосистеме страны значительный.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Украина, Азербайджан, помощь, электроэнергия, дети, инфраструктура, Владимир Усов, генератор
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