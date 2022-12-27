Объединенная диаспора азербайджанцев Украины выступила за вывод российских "миротворцев" из Карабаха

Джавадов рассказал, что, согласно трехстороннему заявлению Азербайджана, Армении и РФ об урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, российский контингент разворачивается вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.
"При этом, согласно п. 4, российский миротворческий контингент развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Этот пункт не выполнен армянской стороной при покровительстве российских миротворцев. Официальный Баку не раз обращал на этот факт внимание как Москвы, так и Еревана", – заявил Джавадов.
Он рассказал, что в этом пункте также указано, что срок пребывания российских "миротворцев" составляет пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о намерении прекратить применение этого положения (заявление должно быть сделано за шесть месяцев до истечения срока).
"Азербайджанская общественность, политики, СМИ требуют соблюдения этого пункта. Уверен, что он будет претворен в жизнь и российские миротворцы покинут зону своего временного пребывания", – добавил Джавадов.
Глава ОДАУ заявил, что в Нагорном Карабахе происходит "незаконная эксплуатация" золоторудного и медно-молибденового месторождений на территории региона.
"7 июля 2021 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О новом разделении экономических районов в Азербайджанской Республике". Таким образом, был создан Карабахский экономический район – один из 14 экономических районов Азербайджана. Он включает в себя и территории, где ныне проживают этнические армяне. [...] Официальный Ереван признал, что и Ханкенди, и весь Карабахский экономический район являются территорией нашей страны. Проще говоря, Армения признала, что карабахские армяне живут на признанной Арменией территории Азербайджана. И там же, в Карабахском экономическом районе Азербайджана, они продолжают незаконную эксплуатацию золоторудного месторождения "Гызылбулаг" и медно-молибденового месторождения "Демирли". Азербайджанская сторона справедливо и законно потребовала проведения мониторинга на своей территории", – заявил он.
По его утверждению, "российские миротворцы, потворствуя грабежу азербайджанских природных ресурсов со стороны карабахских сепаратистов", перекрыли Лачинский коридор и препятствуют азербайджанским экологам и активистам в доступе на территорию Карабаха.
В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. Нагорный Карабах на международном уровне признан частью Азербайджана.
27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы военный конфликт, который продолжался полтора месяца. Стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. В ходе конфликта, как отметило Radio Free Europe / Radio Liberty, погибло около 7 тыс. человек.
В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместились 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять три района – Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждал, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.
В сентябре 2022 года ситуация в регионе опять обострилась. Стороны обвинили друг друга в совершении обстрелов. В ходе столкновений погибло около 300 человек. Cекретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил 15 сентября, что благодаря участию международного сообщества удалось достичь соглашения между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня.