Объединенная диаспора азербайджанцев Украины выступила за вывод российских "миротворцев" из Карабаха

Джавадов рассказал, что, согласно трехстороннему заявлению Азербайджана, Армении и РФ об урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, российский контингент разворачивается вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

"При этом, согласно п. 4, российский миротворческий контингент развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Этот пункт не выполнен армянской стороной при покровительстве российских миротворцев. Официальный Баку не раз обращал на этот факт внимание как Москвы, так и Еревана", – заявил Джавадов.

Он рассказал, что в этом пункте также указано, что срок пребывания российских "миротворцев" составляет пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о намерении прекратить применение этого положения (заявление должно быть сделано за шесть месяцев до истечения срока).

"Азербайджанская общественность, политики, СМИ требуют соблюдения этого пункта. Уверен, что он будет претворен в жизнь и российские миротворцы покинут зону своего временного пребывания", – добавил Джавадов.

Глава ОДАУ заявил, что в Нагорном Карабахе происходит "незаконная эксплуатация" золоторудного и медно-молибденового месторождений на территории региона.

"7 июля 2021 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О новом разделении экономических районов в Азербайджанской Республике". Таким образом, был создан Карабахский экономический район – один из 14 экономических районов Азербайджана. Он включает в себя и территории, где ныне проживают этнические армяне. [...] Официальный Ереван признал, что и Ханкенди, и весь Карабахский экономический район являются территорией нашей страны. Проще говоря, Армения признала, что карабахские армяне живут на признанной Арменией территории Азербайджана. И там же, в Карабахском экономическом районе Азербайджана, они продолжают незаконную эксплуатацию золоторудного месторождения "Гызылбулаг" и медно-молибденового месторождения "Демирли". Азербайджанская сторона справедливо и законно потребовала проведения мониторинга на своей территории", – заявил он.

По его утверждению, "российские миротворцы, потворствуя грабежу азербайджанских природных ресурсов со стороны карабахских сепаратистов", перекрыли Лачинский коридор и препятствуют азербайджанским экологам и активистам в доступе на территорию Карабаха.