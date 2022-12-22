Пашинян обвинил российских "миротворцев" в неисполнении обязательств в Нагорном Карабахе и предложил заменить их международным контингентом

По его словам, в результате фактической блокады Лачинского коридора сотни семей остаются разделенными. Также в Карабахе ощущается нехватка ряда товаров первой необходимости, в том числе продуктов.
Пашинян напомнил, что согласно пункту 6 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года Лачинский коридор находится под контролем миротворческих сил РФ, а Азербайджан гарантирует безопасность передвижения по коридору граждан, транспортных средств и грузов.
"Этот пункт сегодня фактически не работает. Де-факто получается, что российский миротворческий контингент не исполняет взятое на себя в рамках трехстороннего заявления обязательство держать Лачинский коридор под контролем. Конечно, что-то подобное происходит и в результате противоправных действий Азербайджана, но это не меняет ситуации, ведь основная цель российских миротворческих сил – не допустить подобного беззакония", – сказал глав правительства.
Он призвал к наращиванию совместных международных усилий по разрешению конфликта. В частности, Пашинян предложил направить в Нагорный Карабах и Лачинский коридор миссии ООН или ОБСЕ.
В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. Нагорный Карабах на международном уровне признан частью Азербайджана.
27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы военный конфликт, который продолжался полтора месяца. Стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. В ходе конфликта, как отметило Radio Free Europe / Radio Liberty, погибло около 7 тыс. человек.
В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместились 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять три района – Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждал, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.
В сентябре 2022 года ситуация в регионе опять обострилась. Стороны обвинили друг друга в совершении обстрелов. В ходе столкновений погибло около 300 человек. Cекретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил 15 сентября, что благодаря участию международного сообщества удалось достичь соглашения между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня.