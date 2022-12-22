Пашинян обвинил российских "миротворцев" в неисполнении обязательств в Нагорном Карабахе и предложил заменить их международным контингентом

По его словам, в результате фактической блокады Лачинского коридора сотни семей остаются разделенными. Также в Карабахе ощущается нехватка ряда товаров первой необходимости, в том числе продуктов.

Пашинян напомнил, что согласно пункту 6 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года Лачинский коридор находится под контролем миротворческих сил РФ, а Азербайджан гарантирует безопасность передвижения по коридору граждан, транспортных средств и грузов.

"Этот пункт сегодня фактически не работает. Де-факто получается, что российский миротворческий контингент не исполняет взятое на себя в рамках трехстороннего заявления обязательство держать Лачинский коридор под контролем. Конечно, что-то подобное происходит и в результате противоправных действий Азербайджана, но это не меняет ситуации, ведь основная цель российских миротворческих сил – не допустить подобного беззакония", – сказал глав правительства.

Он призвал к наращиванию совместных международных усилий по разрешению конфликта. В частности, Пашинян предложил направить в Нагорный Карабах и Лачинский коридор миссии ООН или ОБСЕ.