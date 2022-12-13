ГОРДОН
 
 
МИР

В Нагорном Карабахе заявили, что Азербайджан перекрыл подачу газа из Армении

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Жители Нагорного Карабаха остались без газа
Жители Нагорного Карабаха остались без газа
Фото: pixabay.com

Азербайджан перекрыл подачу газа в Нагорный Карабах, сообщает издание "Новости Армения" со ссылкой на заявление информационного штаба Арцаха 13 декабря.

В заявлении говорится, что в подобных погодных условиях прекращение поставок газа является гуманитарным и экономическим терроризмом. Азербайджан обвиняют в последовательном терроре мирного населения Нагорного Карабаха.

О блокировании Азербайджаном подачи газа также заявил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян в Twitter.

"Азербайджан перекрыл подачу газа на всей территории Арцаха (газопровод Армения – Арцах проходит по территории, подконтрольной Азербайджану), параллельно с этим народ Арцаха уже 32 часа находится в полной блокаде. Если это не преступление, то что?" — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Контекст:

Боевые действия на границе Армении и Азербайджана обострились 13 сентября. Стороны обвинили друг друга в совершении обстрелов.

Ереван обратился к России, Совету Безопасности ООН и Организации Договора о коллективной безопасности. Однако в ОДКБ заявили, что организация не намерена отправлять военный контингент на границу Армении и Азербайджана. Позже в Азербайджане заявили, что "все надлежащие задачи и поручения выполнены".

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил 15 сентября, что благодаря участию международного сообщества удалось достичь соглашения между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня. В ходе конфликта обе стороны заявили о более чем 200 погибших военнослужащих.

Теги: газ, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Литовский пианист Мажинтас в бронежилете сыграл произведения Сильвестрова возле разрушенных оккупантами половецких баб в Изюме. Фото
Литовский пианист Мажинтас в бронежилете сыграл произведения Сильвестрова возле разрушенных оккупантами половецких баб в Изюме. Фото
Полякова анонсировала дуэт с грузинским певцом Джохадзе
Полякова анонсировала дуэт с грузинским певцом Джохадзе
  Бывшая супруга мэра Киева Кличко озвучила на украинском языке мультфильм для украинских детей-беженцев. Видео
  Бывшая супруга мэра Киева Кличко озвучила на украинском языке мультфильм для украинских детей-беженцев. Видео
"Мало что оставила воображению". 49-летняя Клум засветилась на красной дорожке в прозрачном платье от украинского бренда. Фото
"Мало что оставила воображению". 49-летняя Клум засветилась на красной дорожке в прозрачном платье от украинского бренда. Фото
"Дорогой, поздравляю". Дорофеева публично похвалила Кацурина за профессиональные успехи
"Дорогой, поздравляю". Дорофеева публично похвалила Кацурина за профессиональные успехи
"За красивое тело надо бороться". 33-летняя Мишина похвасталась стройной фигурой. Фото
"За красивое тело надо бороться". 33-летняя Мишина похвасталась стройной фигурой. Фото
"Пробирает до мурашек". На концерте Пивоварова в Черкассах зрители во время отключения света с фонариками поддержали артиста. Видео
"Пробирает до мурашек". На концерте Пивоварова в Черкассах зрители во время отключения света с фонариками поддержали артиста. Видео
  Галкин о статусе "иноагента": Почему ко мне прикопались? Как только Зеленский стал президентом, они стали на меня совершенно по-другому смотреть
  Галкин о статусе "иноагента": Почему ко мне прикопались? Как только Зеленский стал президентом, они стали на меня совершенно по-другому смотреть
Зеленский на Netflix рассказал анекдот про одесских евреев, которые обсуждают войну РФ с НАТО. Видео
Зеленский на Netflix рассказал анекдот про одесских евреев, которые обсуждают войну РФ с НАТО. Видео
"Не тот, за кого себя выдает". Дорж Бату после заявления издательства о потере к нему доверия удалил пост с оправданиями и почистил соцсети
"Не тот, за кого себя выдает". Дорж Бату после заявления издательства о потере к нему доверия удалил пост с оправданиями и почистил соцсети
49-летняя Клум на улице снялась в платье с прорезью на груди. Фото
49-летняя Клум на улице снялась в платье с прорезью на груди. Фото
"Ржу, не могу", "Типичные представители соседней "супердержавы". В сети обсуждают видео россиян, которое показал Гордон
"Ржу, не могу", "Типичные представители соседней "супердержавы". В сети обсуждают видео россиян, которое показал Гордон
Украинские репортеры Чернов и Малолетка стали лауреатами Press Freedom Awards 2022 за репортаж из осажденного Мариуполя
Украинские репортеры Чернов и Малолетка стали лауреатами Press Freedom Awards 2022 за репортаж из осажденного Мариуполя
Квиткова снялась без бюстгальтера и рассказала о своих особенностях. Фото
Квиткова снялась без бюстгальтера и рассказала о своих особенностях. Фото
"Хочу, чтобы мы все могли спокойно дышать одним воздухом". Ани Лорак, строящая карьеру в РФ, возмутила сеть новым постом
"Хочу, чтобы мы все могли спокойно дышать одним воздухом". Ани Лорак, строящая карьеру в РФ, возмутила сеть новым постом
"Вова просто человек", "Простота бьет прямо в сердце". В сети обсуждают смешной момент из шоу Леттермана с участием Зеленского. Видео
"Вова просто человек", "Простота бьет прямо в сердце". В сети обсуждают смешной момент из шоу Леттермана с участием Зеленского. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Откуда такая информация?", "Пусть только не сбудется". В сети обсуждают новый прогноз Арестовича (482784)
2
"Жуткий конфуз". Гордон посмеялся над опозорившимся на сцене Киркоровым (226723)
3
"Вова просто человек", "Простота бьет прямо в сердце". В сети обсуждают смешной момент из шоу Леттермана с участием Зеленского. Видео (80993)
4
"Взбесили россиян". Орбакайте и Николаев появились на пропагандистском канале РФ в цветах украинского флага (60800)
5
"Кто может любить больше, чем дети?" 48-летняя супруга мэра Киева Кличко показала селфи с 22-летним сыном (38992)
6
Василиса Фролова показала своего мужа, вместе с которым проживает в ОАЭ (38358)
7
"Какая ирония судьбы". Бывший муж Ани Лорак высказался о замалчивающей войну певице и рассказал, почему остался в Украине (33583)
8
Dantes обратился к мэру Харькова Терехову: Начни говорить на украинском, не обращай внимания, как говорят другие, подавай пример (32883)
 
 
 
 