В Нагорном Карабахе заявили, что Азербайджан перекрыл подачу газа из Армении

В заявлении говорится, что в подобных погодных условиях прекращение поставок газа является гуманитарным и экономическим терроризмом. Азербайджан обвиняют в последовательном терроре мирного населения Нагорного Карабаха.

О блокировании Азербайджаном подачи газа также заявил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян в Twitter.

"Азербайджан перекрыл подачу газа на всей территории Арцаха (газопровод Армения – Арцах проходит по территории, подконтрольной Азербайджану), параллельно с этим народ Арцаха уже 32 часа находится в полной блокаде. Если это не преступление, то что?" — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Контекст:

Боевые действия на границе Армении и Азербайджана обострились 13 сентября. Стороны обвинили друг друга в совершении обстрелов.

Ереван обратился к России, Совету Безопасности ООН и Организации Договора о коллективной безопасности. Однако в ОДКБ заявили, что организация не намерена отправлять военный контингент на границу Армении и Азербайджана. Позже в Азербайджане заявили, что "все надлежащие задачи и поручения выполнены".

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил 15 сентября, что благодаря участию международного сообщества удалось достичь соглашения между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня. В ходе конфликта обе стороны заявили о более чем 200 погибших военнослужащих.