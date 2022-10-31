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Путин, Пашинян и Алиев согласовали заявление по конфликту между Арменией и Азербайджаном

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Главы России, Армении и Азербайджана встретились в Сочи
Главы России, Армении и Азербайджана встретились в Сочи
Фото: EPA

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин приняли 31 октября совместное заявление о реализации трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Его текст опубликовал официальный сайт Кремля.

"Подтвердили приверженность неукоснительному соблюдению всех указанных договоренностей в интересах комплексной нормализации азербайд­жано-армянских отношений, обеспечения мира, стабильности, безопасности и устойчивого экономического развития Южного Кавказа", – говорится в заявлении.

В документе указывается, что стороны будут прилагать дополнительные усилия, направленные на решение остающихся задач, включая блок гуманитарных вопросов.

Также они договорились "воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года".

Стороны собираются активно готовиться к заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Россия планирует "оказывать содействие" этому процессу.

Стороны проводили встречу в российском Сочи.

Контекст:

Боевые действия на границе Армении и Азербайджана обострились 13 сентября. Стороны обвинили друг друга в совершении обстрелов.

Ереван обратился к России, Совету Безопасности ООН и Организации Договора о коллективной безопасности. Однако в ОДКБ заявили, что организация не намерена отправлять военный контингент на границу Армении и Азербайджана. Позже в Азербайджане заявили, что "все надлежащие задачи и поручения выполнены".

13 сентября Эммануэль Макрон заявил, что Франция поднимет вопрос конфликта Армении и Азербайджана в Совете Безопасности ООН.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил 15 сентября, что благодаря участию международного сообщества удалось достичь соглашения между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня. В ходе конфликта обе стороны заявили о более чем 200 погибших военнослужащих.

В Армении выразили недовольство реакцией ОДКБ на обострение конфликта с Азербайджаном, подчеркнув, что в Ереване будут делать выводы. 18 сентября в Ереване прошла акция протеста, участники которой требовали выхода Армении из ОДКБ.

Теги: Россия, Владимир Путин, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, Ильхам Алиев, Никол Пашинян
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