Путин, Пашинян и Алиев согласовали заявление по конфликту между Арменией и Азербайджаном

Главы России, Армении и Азербайджана встретились в Сочи Фото: EPA

"Подтвердили приверженность неукоснительному соблюдению всех указанных договоренностей в интересах комплексной нормализации азербайд­жано-армянских отношений, обеспечения мира, стабильности, безопасности и устойчивого экономического развития Южного Кавказа", – говорится в заявлении.

В документе указывается, что стороны будут прилагать дополнительные усилия, направленные на решение остающихся задач, включая блок гуманитарных вопросов.

Также они договорились "воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года".

Стороны собираются активно готовиться к заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Россия планирует "оказывать содействие" этому процессу.

Стороны проводили встречу в российском Сочи.