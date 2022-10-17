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ЕС направит 40 экспертов мониторить ситуацию на границе Армении и Азербайджана

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ЕС направит миссию на границу Азербайджана и Армении, чтобы содействовать "восстановлению мира"
ЕС направит миссию на границу Азербайджана и Армении, чтобы содействовать "восстановлению мира"
Фото: EPA

Совет Европейского союза принял решение направить миссию мониторинга на границу Армении и Азербайджана. Об этом говорится в пресс-релизе совета, опубликованном 17 октября.

40 экспертов ЕС будут вести наблюдение вдоль армянской стороны границы с Азербайджаном с целью "мониторинга, анализа и отчетности о ситуации в регионе", говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, решение последовало после четырехсторонней встречи 6 октября в Праге (Чехия) между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Евросовета Шарлем Мишелем. Она была направлена на содействие "восстановлению мира и безопасности" в этом регионе, а также делимитации международной границы между двумя государствами, отметили в Совете ЕС.

"Это еще одно доказательство полной приверженности ЕС содействию конечной цели достижения прочного мира на Южном Кавказе", – заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Чтобы обеспечить быстрое развертывание миссии, в Армению приедут эксперты из состава наблюдателей ЕС в Грузии, добавили в пресс-службе.

Контекст:

Боевые действия на границе Армении и Азербайджана обострились 13 сентября. Стороны обвинили друг друга в совершении обстрелов.

Ереван обратился к России, Совету Безопасности ООН и Организации Договора о коллективной безопасности. Однако в ОДКБ заявили, что организация не намерена отправлять военный контингент на границу Армении и Азербайджана. Позже в Азербайджане заявили, что "все надлежащие задачи и поручения выполнены".

13 сентября Эммануэль Макрон заявил, что Франция поднимет вопрос конфликта Армении и Азербайджана в Совете Безопасности ООН.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил 15 сентября, что благодаря участию международного сообщества удалось достичь соглашения между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня. В ходе конфликта обе стороны заявили о более чем 200 погибших военнослужащих.

В Армении выразили недовольство реакцией ОДКБ на обострение конфликта с Азербайджаном, подчеркнув, что в Ереване будут делать выводы. 18 сентября в Ереване прошла акция протеста, участники которой требовали выхода Армении из ОДКБ.

27 сентября Макрон заявил, что Франция готова содействовать переговорам между Азербайджаном и Арменией.

Теги: Грузия, Франция, Совет Европы, Армения, Азербайджан, Совет ЕС, миссия, Ильхам Алиев, Европа, Эммануэль Макрон, Никол Пашинян, Шарль Мишель, ЕС
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