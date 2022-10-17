ЕС направит 40 экспертов мониторить ситуацию на границе Армении и Азербайджана

ЕС направит миссию на границу Азербайджана и Армении, чтобы содействовать "восстановлению мира" Фото: EPA

40 экспертов ЕС будут вести наблюдение вдоль армянской стороны границы с Азербайджаном с целью "мониторинга, анализа и отчетности о ситуации в регионе", говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, решение последовало после четырехсторонней встречи 6 октября в Праге (Чехия) между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Евросовета Шарлем Мишелем. Она была направлена на содействие "восстановлению мира и безопасности" в этом регионе, а также делимитации международной границы между двумя государствами, отметили в Совете ЕС.

"Это еще одно доказательство полной приверженности ЕС содействию конечной цели достижения прочного мира на Южном Кавказе", – заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Чтобы обеспечить быстрое развертывание миссии, в Армению приедут эксперты из состава наблюдателей ЕС в Грузии, добавили в пресс-службе.