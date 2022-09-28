Макрон заявил, что Франция готова содействовать переговорам между Азербайджаном и Арменией

В разговоре с Алиевым Макрон снова призвал Азербайджан вернуться к соблюдению режима прекращения огня и удерживать армию на исходных позициях, поскольку "столкновения последних дней унесли много жизней". Он также напомнил президенту Азербайджана о своем требовании уважать территориальную целостность Армении.



Кроме этого, президент Франции заявил о готовности Пашиняна продолжать переговоры "по всем нерешенным вопросам", а также о готовности Франции содействовать этому.

Контекст:

Боевые действия на границе Армении и Азербайджана обострились 13 сентября. Стороны обвинили друг друга в совершении обстрелов.

Ереван обратился к России, Совету Безопасности ООН и Организации Договора о коллективной безопасности. Однако в ОДКБ заявили, что организация не намерена отправлять военный контингент на границу Армении и Азербайджана. Позже в Азербайджане заявили, что "все надлежащие задачи и поручения выполнены".

13 сентября Макрон заявил, что Франция поднимет вопрос конфликта Армении и Азербайджана в Совете Безопасности ООН.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил 15 сентября, что благодаря участию международного сообщества удалось достичь соглашения между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня. В ходе конфликта обе стороны заявили о более чем 200 погибших военнослужащих.

В Армении выразили недовольство реакцией ОДКБ на обострение конфликта с Азербайджаном, подчеркнув, что в Ереване будут делать выводы. 18 сентября в Ереване прошла акция протеста, участники которой требовали выхода Армении из ОДКБ.