Армения и Азербайджан договорились о размещении гражданской миссии ЕС вдоль границ

6 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейского совета Шарль Мишель встретились в Праге на полях первого заседания Европейского политического сообщества.
"Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу Организации Объединенных Наций и Алма-Атинской декларации 1991 года, в соответствии с которыми обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Они подтвердили, что это станет основой для работы комиссий по делимитации границ и что следующее заседание пограничных комиссий состоится в Брюсселе к концу октября", – говорится в заявлении.
Кроме того, Армения договорилась о размещении гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном. В ответ Азербайджан согласился сотрудничать с этой миссией "в той мере, в какой это ее касается".
Миссия начнется в октябре и продлится максимум два месяца. В Европейском совете заявили, что цель этой миссии – "укрепить доверие и посредством своих отчетов внести вклад в работу пограничных комиссий".
Боевые действия на границе Армении и Азербайджана обострились 13 сентября. Стороны обвинили друг друга в совершении обстрелов.
Ереван обратился к России, Совету Безопасности ООН и Организации Договора о коллективной безопасности. Однако в ОДКБ заявили, что организация не намерена отправлять военный контингент на границу Армении и Азербайджана. Позже в Азербайджане заявили, что "все надлежащие задачи и поручения выполнены".
13 сентября Эммануэль Макрон заявил, что Франция поднимет вопрос конфликта Армении и Азербайджана в Совете Безопасности ООН.
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил 15 сентября, что благодаря участию международного сообщества удалось достичь соглашения между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня. В ходе конфликта обе стороны заявили о более чем 200 погибших военнослужащих.
В Армении выразили недовольство реакцией ОДКБ на обострение конфликта с Азербайджаном, подчеркнув, что в Ереване будут делать выводы. 18 сентября в Ереване прошла акция протеста, участники которой требовали выхода Армении из ОДКБ.
27 сентября Макрон заявил, что Франция готова содействовать переговорам между Азербайджаном и Арменией.