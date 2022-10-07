Армения и Азербайджан договорились о размещении гражданской миссии ЕС вдоль границ

6 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейского совета Шарль Мишель встретились в Праге на полях первого заседания Европейского политического сообщества.

"Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу Организации Объединенных Наций и Алма-Атинской декларации 1991 года, в соответствии с которыми обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Они подтвердили, что это станет основой для работы комиссий по делимитации границ и что следующее заседание пограничных комиссий состоится в Брюсселе к концу октября", – говорится в заявлении.

Кроме того, Армения договорилась о размещении гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном. В ответ Азербайджан согласился сотрудничать с этой миссией "в той мере, в какой это ее касается".

Миссия начнется в октябре и продлится максимум два месяца. В Европейском совете заявили, что цель этой миссии – "укрепить доверие и посредством своих отчетов внести вклад в работу пограничных комиссий".