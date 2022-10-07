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Армения и Азербайджан договорились о размещении гражданской миссии ЕС вдоль границ

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Армения договорилась о размещении гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном
Армения договорилась о размещении гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном
Фото: EPA

Армения и Азербайджан договорились о размещении гражданской миссии Европейского союза вдоль границ государств. Об этом сообщила 7 октября пресс-служба Европейского совета.

6 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейского совета Шарль Мишель встретились в Праге на полях первого заседания Европейского политического сообщества.

"Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу Организации Объединенных Наций и Алма-Атинской декларации 1991 года, в соответствии с которыми обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Они подтвердили, что это станет основой для работы комиссий по делимитации границ и что следующее заседание пограничных комиссий состоится в Брюсселе к концу октября", – говорится в заявлении.

Кроме того, Армения договорилась о размещении гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном. В ответ Азербайджан согласился сотрудничать с этой миссией "в той мере, в какой это ее касается".

Миссия начнется в октябре и продлится максимум два месяца. В Европейском совете заявили, что цель этой миссии – "укрепить доверие и посредством своих отчетов внести вклад в работу пограничных комиссий".

Контекст:

Боевые действия на границе Армении и Азербайджана обострились 13 сентября. Стороны обвинили друг друга в совершении обстрелов.

Ереван обратился к России, Совету Безопасности ООН и Организации Договора о коллективной безопасности. Однако в ОДКБ заявили, что организация не намерена отправлять военный контингент на границу Армении и Азербайджана. Позже в Азербайджане заявили, что "все надлежащие задачи и поручения выполнены".

13 сентября Эммануэль Макрон заявил, что Франция поднимет вопрос конфликта Армении и Азербайджана в Совете Безопасности ООН.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил 15 сентября, что благодаря участию международного сообщества удалось достичь соглашения между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня. В ходе конфликта обе стороны заявили о более чем 200 погибших военнослужащих.

В Армении выразили недовольство реакцией ОДКБ на обострение конфликта с Азербайджаном, подчеркнув, что в Ереване будут делать выводы. 18 сентября в Ереване прошла акция протеста, участники которой требовали выхода Армении из ОДКБ.

27 сентября Макрон заявил, что Франция готова содействовать переговорам между Азербайджаном и Арменией.

Теги: Франция, Армения, Азербайджан, миссия, Ильхам Алиев, Эммануэль Макрон, Никол Пашинян, Шарль Мишель, границы, ЕС
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