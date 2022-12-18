Российский "эксперт" предложил разбомбить еще одну соседнюю страну, чтобы вийти из нефтевого кризиса

"У России есть средства даже не начиная контактную, сухопутную войну с Азербайджаном нанести удары по Баку, разбомбить бакинскую нефтяную отрасль полностью, уничтожить азербайджанскую энергосистему", – сказал он.
"Эксперт" заявил, что от таких ударов сильно пострадает Запад.
"Если мы сейчас разбомбим их нефтяную отрасль, то нефть на Запад не будет течь. Это сразу повысит цены на нефть в условиях, когда они потолок цен ввели", – отметил он.
Кроме того, Александров обвинил Азербайджан в "провокации" российских миротворцев, имея в виду нерешенный конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Удар по азербайджанской энергосистеме, по его словам, решит и эту проблему.
"Азербайджан прикрывается, он же с нами подписал декларацию о стратегическом союзничестве, а сам провоцирует наших миротворцев. Надо дать понять, что мы, может, и не будем воевать в Карабахе, но разбомбим всю энергосистему, нефтяную систему и будет Азербайджан без нефти сидеть, без электричества", – заявил "эксперт".
Правительства стран Европейского союза договорились об ограничении цены на российскую морскую нефть в размере $60 за баррель 2 декабря. К ним присоединились страны "Группы семи" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония), а также Австралия и другие страны.
По подсчетам "Русской службы BBC", из-за этого к 2030 году доля России на мировом энергетическом рынке сократится с 20% до 13%, лишив Москву примерно $1 трлн доходов.
При этом Украина, Польша и страны Балтии настаивали на более радикальном снижении стоимости российской нефти. Так, 3 декабря президент Украины Владимир Зеленский назвал "несерьезным" установленный "потолок" цен. По его мнению, баррель должен стоить менее $30.
По данным Bloomberg, РФ все чаще направляет топливо в Азию. На нее теперь приходится около 89% экспорта российской нефти (около 3 млн баррелей в сутки), основная часть этого объема приходится только на две страны – Китай и Индию. Также значительно (до 890 тыс. баррелей в сутки) выросла доля танкеров, которые скрывают свой конечный пункт назначения, однако по мере приближения к Суэцкому каналу большинство их обозначает пунктом назначения индийские порты, отмечает агентство.