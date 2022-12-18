Российский "эксперт" предложил разбомбить еще одну соседнюю страну, чтобы вийти из нефтевого кризиса

Александров: Разбомбим всю энергосистему, нефтяную систему и будет Азербайджан без нефти сидеть, без электричества Фото: mgimo.ru

"У России есть средства даже не начиная контактную, сухопутную войну с Азербайджаном нанести удары по Баку, разбомбить бакинскую нефтяную отрасль полностью, уничтожить азербайджанскую энергосистему", – сказал он.

"Эксперт" заявил, что от таких ударов сильно пострадает Запад.

"Если мы сейчас разбомбим их нефтяную отрасль, то нефть на Запад не будет течь. Это сразу повысит цены на нефть в условиях, когда они потолок цен ввели", – отметил он.

Кроме того, Александров обвинил Азербайджан в "провокации" российских миротворцев, имея в виду нерешенный конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Удар по азербайджанской энергосистеме, по его словам, решит и эту проблему.

"Азербайджан прикрывается, он же с нами подписал декларацию о стратегическом союзничестве, а сам провоцирует наших миротворцев. Надо дать понять, что мы, может, и не будем воевать в Карабахе, но разбомбим всю энергосистему, нефтяную систему и будет Азербайджан без нефти сидеть, без электричества", – заявил "эксперт".