ГОРДОН
 
 
МИР

Российский "эксперт" предложил разбомбить еще одну соседнюю страну, чтобы вийти из нефтевого кризиса

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Александров: Разбомбим всю энергосистему, нефтяную систему и будет Азербайджан без нефти сидеть, без электричества
Александров: Разбомбим всю энергосистему, нефтяную систему и будет Азербайджан без нефти сидеть, без электричества
Фото: mgimo.ru

В ответ на нефтяное эмбарго и установление потолка для цен на российскую нефть ведущий эксперт Центра военно-политических исследований Московского госинститута международных отношений Михаил Александров предложил нанести ракетный удар по Азербайджану. Такое заявление он сделал 15 декабря в эфире пропагандистского ресурса Rusarminfo, фрагмент комментария опубликован в YouTube.

"У России есть средства даже не начиная контактную, сухопутную войну с Азербайджаном нанести удары по Баку, разбомбить бакинскую нефтяную отрасль полностью, уничтожить азербайджанскую энергосистему", – сказал он.

"Эксперт" заявил, что от таких ударов сильно пострадает Запад.

"Если мы сейчас разбомбим их нефтяную отрасль, то нефть на Запад не будет течь. Это сразу повысит цены на нефть в условиях, когда они потолок цен ввели", – отметил он.

Кроме того, Александров обвинил Азербайджан в "провокации" российских миротворцев, имея в виду нерешенный конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Удар по азербайджанской энергосистеме, по его словам, решит и эту проблему.

"Азербайджан прикрывается, он же с нами подписал декларацию о стратегическом союзничестве, а сам провоцирует наших миротворцев. Надо дать понять, что мы, может, и не будем воевать в Карабахе, но разбомбим всю энергосистему, нефтяную систему и будет Азербайджан без нефти сидеть, без электричества", – заявил "эксперт".

Контекст:

Правительства стран Европейского союза договорились об ограничении цены на российскую морскую нефть в размере $60 за баррель 2 декабря. К ним присоединились страны "Группы семи" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония), а также Австралия и другие страны.

По подсчетам "Русской службы BBC", из-за этого к 2030 году доля России на мировом энергетическом рынке сократится с 20% до 13%, лишив Москву примерно $1 трлн доходов.

При этом Украина, Польша и страны Балтии настаивали на более радикальном снижении стоимости российской нефти. Так, 3 декабря президент Украины Владимир Зеленский назвал "несерьезным" установленный "потолок" цен. По его мнению, баррель должен стоить менее $30.

По данным Bloomberg, РФ все чаще направляет топливо в Азию. На нее теперь приходится около 89% экспорта российской нефти (около 3 млн баррелей в сутки), основная часть этого объема приходится только на две страны – Китай и Индию. Также значительно (до 890 тыс. баррелей в сутки) выросла доля танкеров, которые скрывают свой конечный пункт назначения, однако по мере приближения к Суэцкому каналу большинство их обозначает пунктом назначения индийские порты, отмечает агентство.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, нефть, Азербайджан, цены, электричество, Баку, миротворцы, удары, энергосистема
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Волонтеры создали елочные украшения с изображением Залужного в поддержку ВСУ. Фото
Волонтеры создали елочные украшения с изображением Залужного в поддержку ВСУ. Фото
Рианна впервые показала семимесячного сына. Видео
Рианна впервые показала семимесячного сына. Видео
Kruть, которая получила на один балл меньше победителей, прокомментировала свое второе место в финале нацотбора на "Евровидение 2023"
Kruть, которая получила на один балл меньше победителей, прокомментировала свое второе место в финале нацотбора на "Евровидение 2023"
Стало известно, сколько украинцев проголосовало в "Дії" за финалистов нацотбора на "Евровидение 2023"
Стало известно, сколько украинцев проголосовало в "Дії" за финалистов нацотбора на "Евровидение 2023"
Украина стала первой страной, которая выбрала своего представителя и песню на "Евровидение 2023"
Украина стала первой страной, которая выбрала своего представителя и песню на "Евровидение 2023"
Кот Степан вернулся домой в Харьков на Северную Салтовку. Фото
Кот Степан вернулся домой в Харьков на Северную Салтовку. Фото
  Tvorchi, Kruть, Jerry Heil и другие. Выступления всех участников украинского нацотбора на "Евровидение 2023". Фото
  Tvorchi, Kruть, Jerry Heil и другие. Выступления всех участников украинского нацотбора на "Евровидение 2023". Фото
  "Путин, чтоб ты сдох!" Сердючка в прямом эфире украинского нацотбора на "Евровидение 2023" повторила свою кричалку про президента РФ. Видео
  "Путин, чтоб ты сдох!" Сердючка в прямом эфире украинского нацотбора на "Евровидение 2023" повторила свою кричалку про президента РФ. Видео
Победителем украинского нацотбора на "Евровидение 2023" стала группа Tvorchi
Победителем украинского нацотбора на "Евровидение 2023" стала группа Tvorchi
"Современное украинское музло без шароварщины или ерунды". Wellboy выпустил первый альбом
"Современное украинское музло без шароварщины или ерунды". Wellboy выпустил первый альбом
Мейхер снялась в одежде с множеством прорезей
Мейхер снялась в одежде с множеством прорезей
35-летняя Никитюк снялась в военной форме
35-летняя Никитюк снялась в военной форме
"Мои воробышки". Боржемская рассказала, что говорит своим детям от Узелкова о войне
"Мои воробышки". Боржемская рассказала, что говорит своим детям от Узелкова о войне
64-летняя Мадонна снялась в шортах с разведенными ногами и на четвереньках
64-летняя Мадонна снялась в шортах с разведенными ногами и на четвереньках
  "Додому". Wellboy выпустил клип о ценностях семьи. Видео
  "Додому". Wellboy выпустил клип о ценностях семьи. Видео
Как приготовить на завтрак банановые панкейки с овсяными хлопьями. Рецепт от украинского диетолога
Как приготовить на завтрак банановые панкейки с овсяными хлопьями. Рецепт от украинского диетолога
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Джоли ушла с поста посла доброй воли ООН по делам беженцев и назвала причину (77139)
2
Кацурина высказалась о клипе Дорофеевой, в котором она целовалась с ее бывшим мужем (43692)
3
"Меня просто заводит этот парень". Леттерман рассказал, какое впечатление произвел на него Зеленский (40350)
4
''Красивее, чем закат". Бех-Романчук показала фигуру в миниатюрных шортах (39393)
5
35-летняя Никитюк показала свои губы на весь экран. Фото (32869)
6
"Кино о любви", "Самое эротическое, что я вообще видела". В сети обсуждают поцелуй Жадана и Соловий в ее новом клипе. Видео (29538)
7
Посол Израиля в Украине высказался об Арестовиче после того, как он сфотографировался в обнимку с его женой (29485)
8
Мейхер перед камерой выставила пятую точку в облегающей юбке (28649)
 
 
 
 