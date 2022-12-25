Казахстан передал украинским больницам более 40 мощных генераторов – Минздрав Украины

"Получили отличный подарок "под елку" от братского народа Казахстана: 41 мощный генератор для наших медицинских учреждений. Они будут переданы в области, которые находятся под атаками российских агрессоров и где в них больше всего нуждаются, – в Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую", – говорится в сообщении.

Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко отметил, что "каждый генератор – это гарантия бесперебойной работы операционных, реанимаций и кислородных станций" в больницах.