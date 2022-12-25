Казахстан передал украинским больницам более 40 мощных генераторов – Минздрав Украины

"Получили отличный подарок "под елку" от братского народа Казахстана: 41 мощный генератор для наших медицинских учреждений. Они будут переданы в области, которые находятся под атаками российских агрессоров и где в них больше всего нуждаются, – в Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую", – говорится в сообщении.
Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко отметил, что "каждый генератор – это гарантия бесперебойной работы операционных, реанимаций и кислородных станций" в больницах.
С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.
Всего, по данным премьер-министра на конец декабря, было девять волн массированных ракетных ударов "и десятки атак поменьше". Фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.
Генераторами Украине помогают многие страны и объединения стран. В частности, страны Евросоюза передали более 1 тыс. электрогенерирующих аппаратов, Япония – 25, а ОАЭ обещают передать 2,5 тыс.