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ОБЩЕСТВО

Казахстан передал украинским больницам более 40 мощных генераторов – Минздрав Украины

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Минздрав назвал три области, куда отправят генераторы
Минздрав назвал три области, куда отправят генераторы
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

В Украину поступили генераторы из Казахстана, их установят в больницах, проинформировало 25 декабря в Fаcebook Министерство здравоохранения Украины.

"Получили отличный подарок "под елку" от братского народа Казахстана: 41 мощный генератор для наших медицинских учреждений. Они будут переданы в области, которые находятся под атаками российских агрессоров и где в них больше всего нуждаются, – в Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую", – говорится в сообщении.

Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко отметил, что "каждый генератор – это гарантия бесперебойной работы операционных, реанимаций и кислородных станций" в больницах.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/pfbid033DPh59rRBg9qKbXjojPu3bSLeVb4dybrnhtvk37qz7K2xj38wsFepZAMJqGxnGxkl

Контекст:

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.

Всего, по данным премьер-министра на конец декабря, было девять волн массированных ракетных ударов "и десятки атак поменьше". Фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Генераторами Украине помогают многие страны и объединения стран. В частности, страны Евросоюза передали более 1 тыс. электрогенерирующих аппаратов, Япония – 25, а ОАЭ обещают передать 2,5 тыс.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Министерство здравоохранения, Казахстан, энергетика, электричество, больница, электроэнергия, электроснабжение, Минздрав, больницы, генератор
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